 Берлін зажадав пояснень щодо слів посла США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2018

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Новини

Берлін зажадав пояснень щодо слів посла США

Посол виступив на підтримку консервативних та антимігрантських сил у Європі. У Берліні обурюються.

Річард Гренелль 8 травня у Берліні

Річард Гренелль 8 травня у Берліні

DW.COM

Близько п'яти тисяч осіб вийшли на акцію "Альтернативи для Німеччини" в Берліні і близько 25 тисяч, аби висловити незгоду з правими популістами. (27.05.2018)

Після майже трьох місяців переговорів новий уряд Італії склав присягу. Голосування в парламенті щодо затвердження складу уряду популістів заплановане на наступний тиждень. (01.06.2018)

Німецький уряд вимагає від Сполучених Штатів Америки пояснень щодо слів новопризначеного посла США у ФРН Річарда Гренелла. Останній в інтерв'ю правопопулістській платформі Breitbart London стверджував, що європейські еліти диктують виборцям свою волю. Як заявили в зовнішньополітичному відомстві ФРН у понеділок, 4 червня, дипломат матиме можливість пояснити свої висловлювання під час представлення в МЗС 7 червня, повідомляє агентство dpa.

Гренелл зазначив, що перемога Трампа показала людям, що можна не допускати того, аби "політичний клас (в Європі) перед голосуванням вирішував, хто балотуватиметься і хто переможе". На його думку, в Європі спостерігається масовий ентузіазм щодо "консервативної політики" через провал лівих концепцій. Гренелл зазначив, що прагне посилювати консерваторів у ЄС. Як приклад він назвав "рок-зірку", австрійського канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz), який вступив в коаліцію з правопопулістською Австрійською партією свободи.

Переможна стратегія для консерваторів, вважає посол, це фокус на консервативному порядку денному на користь простого робочого люду, "мовчазної більшості". Він вважає, що є велика підтримка кандидатів, які висловлюють чіткі консервативні тези щодо міграційної, податкової політики, а також скорочення бюрократії.

Обурився не лише федеральний уряд ФРН. Заступник голови фракції соціал-демократів Торстен Шефер-Ґюмбель (Thorsten Schäfer-Gümbel) у Twitter зазначив: "Європейські громадяни не дозволять васалам Трампа казати собі, як обирати".

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Медіа Трампа наступають на Європу

Посилання в інтернеті

Trump’s Right Hand Man in Europe Rick Grenell Wants To ‘Empower’ European Conservatives

Breitbart

Аудіо й відео до теми

Медіа Трампа наступають на Європу  

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