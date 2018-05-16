 Бельгія відмовилася видати Іспанії трьох екс-міністрів уряду Каталонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
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Новини

Бельгія відмовилася видати Іспанії трьох екс-міністрів уряду Каталонії

Суд у Бельгії відмовив у видачі Мадриду трьох колишніх міністрів у каталонському уряді. Судді пояснили своє рішення допущеною помилкою у формальностях.

Каталонські політики, яких бельгійський суд відмовився видати Іспанії

Каталонські політики, яких бельгійський суд відмовився видати Іспанії

Суд у Бельгії відмовився видавати Іспанії трьох колишніх міністрів уряду Каталонії. Як постановив суд у середу, 16 травня, відмова в екстрадиції спричинена помилкою у формальностях - три європейські ордери на арешт визнані недійсними, оскільки не було надано відповідних національних ордерів, повідомляє агенція AFP. Рішення, однак, ще може бути оскаржене.

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Понад 300 тисяч прихильників відокремлення Каталонії від Іспанії вимагали в Барселоні від іспанських органів юстиції звільнити лідерів каталонського руху за незалежність, звинувачених владою Іспанії у заколоті. (15.04.2018)

"Театральна вистава" із екс-главою Каталонії в головній ролі триває: Карлес Пучдемон має погодитися на екстрадицію з ФРН та взяти відповідальність за свої вчинки, вважає Бернд Ріґерт. (05.04.2018)

У справі ідеться про колишню міністерку сільського господарства Каталонії Меріксел Серре, екс-міністра культури Луї Пуга та екс-міністра освіти Тоні Коміна. Усі політики після референдуму про незалежність регіону у листопаді 2017 року разом з колишнім лідером Каталонії Карлесом Пучдемоном виїхали до Бельгії. Усім іспанська влада закидає привласнення державних коштів. А Тоні Коміна, як і Пучдемона, звинувачують у спробі перевороту.

Нагадаємо, перший європейський ордер на арешт політиків судді в Мадриді неочікувано відкликали у грудні минулого року. Наприкінці березня був виданий новий ордер на арешт. Згідно з ним, 25 березня у Німеччині був затриманий Карлес Пучдемон, який на той момент повертався до Бельгії із Фінляндії. З тих пір екс-очільник Каталонії, пізніше звільнений з-під варти, перебуває у ФРН в очікуванні рішення щодо його екстрадиції до Іспанії.

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