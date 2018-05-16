Бельгія відмовилася видати Іспанії трьох екс-міністрів уряду Каталонії

Суд у Бельгії відмовився видавати Іспанії трьох колишніх міністрів уряду Каталонії. Як постановив суд у середу, 16 травня, відмова в екстрадиції спричинена помилкою у формальностях - три європейські ордери на арешт визнані недійсними, оскільки не було надано відповідних національних ордерів, повідомляє агенція AFP. Рішення, однак, ще може бути оскаржене.

У справі ідеться про колишню міністерку сільського господарства Каталонії Меріксел Серре, екс-міністра культури Луї Пуга та екс-міністра освіти Тоні Коміна. Усі політики після референдуму про незалежність регіону у листопаді 2017 року разом з колишнім лідером Каталонії Карлесом Пучдемоном виїхали до Бельгії. Усім іспанська влада закидає привласнення державних коштів. А Тоні Коміна, як і Пучдемона, звинувачують у спробі перевороту.

Нагадаємо, перший європейський ордер на арешт політиків судді в Мадриді неочікувано відкликали у грудні минулого року. Наприкінці березня був виданий новий ордер на арешт. Згідно з ним, 25 березня у Німеччині був затриманий Карлес Пучдемон, який на той момент повертався до Бельгії із Фінляндії. З тих пір екс-очільник Каталонії, пізніше звільнений з-під варти, перебуває у ФРН в очікуванні рішення щодо його екстрадиції до Іспанії.

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