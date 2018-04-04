 Бельгія вперше прийняла на лікування українських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
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Новини

Бельгія вперше прийняла на лікування українських військових

До Брюсселя прибули троє українських солдатів для лікування та реабілітації. Бельгія вперше приймає військових, які зазнали поранень у бойових діях на Донбасі.

Троє українських військових прибули до Брюсселя на лікування

Троє українських військових прибули до Брюсселя на лікування

Троє українських військових прибули до Брюсселя для проходження лікування та реабілітації у місцевому військовому госпіталі. У четвер, 5 квітня, в аеропорту "Завентем" їх зустріли представники військово-медичної служби збройних сил Бельгії та українські дипломати, передає кореспондент DW. Медичну допомогу солдатам надаватимуть у військовому госпіталі Королеви Астрід.

Представники військово-медичної служби збройних сил Бельгії та український аташе

Представники військово-медичної служби збройних сил Бельгії та український аташе

Бельгія вперше прийняла на лікування українських військових, які отримали поранення у бойових діях на Донбасі. Королівство також взяло на себе усі витрати на лікування, перебування та транспорт. Згодом цього року до Брюсселя мають прибути ще двоє військових з України, повідомив український військовий аташе у Бельгії Микола Булгаков. "Я думаю, це перший крок, за яким будуть і інші", - додав він у розмові з DW.

За словами Булгакова, робота над тим, щоб Бельгія прийняла поранених українських військових, почалася ще у 2014 році. Однак відповідне рішення було ухвалено лише у 2017 році. Після чого у грудні 2017 року група бельгійських військових лікарів відвідала Україну, де відібрала п'ятьох військовослужбовців.

У всіх них поранення різної давності. Так, Василь Ковтун зазнав поранень у лютому 2015 року під час обстрілу системою "Смерч" Краматорська та штабу АТО. 20-річний Ярослав у квітні 2017 року був поранений під час обстрілу Красногорівки. Двоє українських солдатів будуть проходити реабілітацію, а одному планується провести операцію.
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