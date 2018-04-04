До Брюсселя прибули троє українських солдатів для лікування та реабілітації. Бельгія вперше приймає військових, які зазнали поранень у бойових діях на Донбасі.
Троє українських військових прибули до Брюсселя для проходження лікування та реабілітації у місцевому військовому госпіталі. У четвер, 5 квітня, в аеропорту "Завентем" їх зустріли представники військово-медичної служби збройних сил Бельгії та українські дипломати, передає кореспондент DW. Медичну допомогу солдатам надаватимуть у військовому госпіталі Королеви Астрід.
Бельгія вперше прийняла на лікування українських військових, які отримали поранення у бойових діях на Донбасі. Королівство також взяло на себе усі витрати на лікування, перебування та транспорт. Згодом цього року до Брюсселя мають прибути ще двоє військових з України, повідомив український військовий аташе у Бельгії Микола Булгаков. "Я думаю, це перший крок, за яким будуть і інші", - додав він у розмові з DW.
За словами Булгакова, робота над тим, щоб Бельгія прийняла поранених українських військових, почалася ще у 2014 році. Однак відповідне рішення було ухвалено лише у 2017 році. Після чого у грудні 2017 року група бельгійських військових лікарів відвідала Україну, де відібрала п'ятьох військовослужбовців.
У всіх них поранення різної давності. Так, Василь Ковтун зазнав поранень у лютому 2015 року під час обстрілу системою "Смерч" Краматорська та штабу АТО. 20-річний Ярослав у квітні 2017 року був поранений під час обстрілу Красногорівки. Двоє українських солдатів будуть проходити реабілітацію, а одному планується провести операцію.
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