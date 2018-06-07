Безвіз: що змінилося для України за рік? (відео)

11 червня громадяни України отримали можливість подорожувати до країн Шенгенської зони за безвізовим режимом. DW підбиває підсумки першого року його дії.
Запровадження безвізового режиму між ЄС і Україною відкладалося стільки разів, що багатьом здавалося, що цей день вже і не настане. Утім, 11 червня 2017 року, після усунення безлічі законодавчих, бюрократичних та технічних бар'єрів, українці таки нарешті отримали довгождану змогу подорожувати до 26 країн Шенгенської зони за наявності самого лише біометричного паспорта і без необхідності оформлювати візу. Які зміни приніс Києву омріяний безвіз? Дивіться у відео:
Ажіотаж на подорожі із "безвізом" падає. Зараз з його допомогою в ЄС їздить близько 26 тисяч українців на місяць, тоді як на старті безвізового режиму прикордонники оформляли до 80 тисяч подорожуючих. (28.04.2018)
Аби перетнути українсько-польський кордон на автомобілі туди і назад, знімальній групі DW довелося витратити вісім годин. Чому прикордонникам не вдається запобігати кілометровим чергам? Репортаж DW. (01.03.2018)