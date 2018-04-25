 Безвізовим режимом із ЄС скористалися майже півмільйона українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2018
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Новини

Безвізовим режимом із ЄС скористалися майже півмільйона українців

Ажіотаж на подорожі із "безвізом" падає. Зараз з його допомогою в ЄС їздить близько 26 тисяч українців на місяць, тоді як на старті безвізового режиму прикордонники оформляли до 80 тисяч подорожуючих.

Безвізом скористались вже майже півмільйона українців

"Безвізом" скористались вже майже півмільйона українців

З 11 червня 2017 року, з моменту набуття чинності безвізовим режимом України з країнами Європейського Союзу, ним скористалися 490 тисяч громадян України. Про це у суботу, 28 квітня, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Загалом з початку введення "безвізу" до країн Європейського Союзу виїхали 17,6 мільйона громадян. З них 4,2 мільйона осіб - за біометричними паспортами, а з них 490 тисяч громадян України скористалися "безвізом".

У службі повідомили, що найбільший ажіотаж на подорожі з "безвізом" спостерігався у перші місяці його дії - тоді прикордонники в середньому оформляли до 80 тисяч українців за місяць. У листопаді минулого року цей показник становив 32,5 тисячі осіб. А вже з початку квітня цього року впав до близько 26 тисяч громадян.

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Міністр соціальної політики України Андрій Рева пояснює зменшення безробіття в Україні запровадженням "безвізу" з ЄС. При цьому "безвіз" не дає права на працевлаштування в країнах ЄС. (28.12.2017)

Німецька влада вважає, що грузини активно зловживають запровадженим рік тому безвізовим режимом з Євросоюзом і користуються ним для вчинення злочинів у ФРН, зокрема квартирних крадіжок. (29.03.2018)

Більшість із подорожуючих обрали авіаційні пункти пропуску. Наземним транспортом українці частіше подорожують через українсько-польський кордон, а найменше їздять через пункти пропуску, що на кордоні зі Словаччиною. Подорожі морем обирає найменша кількість громадян.

ДПСУ повідомила, що на сьогодні система біометричного контролю функціонує в усіх авіаційних, міжнародних і міждержавних пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС.
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