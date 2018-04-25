Безвізовим режимом із ЄС скористалися майже півмільйона українців

З 11 червня 2017 року, з моменту набуття чинності безвізовим режимом України з країнами Європейського Союзу, ним скористалися 490 тисяч громадян України. Про це у суботу, 28 квітня, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Загалом з початку введення "безвізу" до країн Європейського Союзу виїхали 17,6 мільйона громадян. З них 4,2 мільйона осіб - за біометричними паспортами, а з них 490 тисяч громадян України скористалися "безвізом".

У службі повідомили, що найбільший ажіотаж на подорожі з "безвізом" спостерігався у перші місяці його дії - тоді прикордонники в середньому оформляли до 80 тисяч українців за місяць. У листопаді минулого року цей показник становив 32,5 тисячі осіб. А вже з початку квітня цього року впав до близько 26 тисяч громадян.

Більшість із подорожуючих обрали авіаційні пункти пропуску. Наземним транспортом українці частіше подорожують через українсько-польський кордон, а найменше їздять через пункти пропуску, що на кордоні зі Словаччиною. Подорожі морем обирає найменша кількість громадян.

ДПСУ повідомила, що на сьогодні система біометричного контролю функціонує в усіх авіаційних, міжнародних і міждержавних пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС.