 Башар Асад вимагає від США залишити Сирію і погрожує наступом на курдів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2018

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Новини

Башар Асад вимагає від США залишити Сирію і погрожує наступом на курдів

Уряд Сирії вимагає від США залишити територію країни. В іншому разі він погрожує здійснити наступ на територію, підконтрольну підтримуваним Вашингтоном курдським загонам, на якій розміщені американські військові.

Башар Асад вимагає, щоб сили США залишили Сирію

Башар Асад вимагає, щоб сили США залишили Сирію

Сирійський правитель Башар Асад вимагає, щоб США залишили територію країни. Про це він заявив в інтерв'ю російському державному закордонному телеканалу RT (Russia Today) у четвер, 31 травня. Він повідомив, що сирійський уряд "відкритий до переговорів" із курдським підрозділам "Демократичних сил Сирії" (SDF), які контролюють регіони у північній та східній Сирії, де розташовані сили США, і які підтримує Вашингтон.

В іншому випадку сирійський уряд, за словами Асада, почне наступ на курдські регіони. "Це перший варіант. Якщо ні, ми будемо вдаватися до звільнення цих районів силою. У нас немає іншого варіанту, з американцями чи без американців", - заявив Асад.

Сирійський правитель назвав залучення США до боротьби з "Ісламською державою" на території Сирії "вторгненням", яке було незаконним. "Вони прийшли до Іраку, не маючи для цього юридичного підґрунтя, і подивіться, що сталося з ними. Вони повинні вивчити цей урок. Ірак - це не виняток, і Сирія не є винятком. Люди більше не прийматимуть іноземців в цьому регіоні", - заявив він.

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Асад також зазначив, що у США в Сирії дедалі менше підтримки. "Після того як ми звільнили Алеппо і Дейр-ез-Зор, Хомс і тепер Дамаск, в колоді США залишається все менше карт. Їх головним козирем був "Фронт ан-Нусра", який називався "помірним", до тих пір, поки не з'ясувалося, що це та сама "Аль-Каїда", з якою Сполучені Штати, здавалося б, повинні боротися", - зазначив він. 

Крім того, Асад знову заперечив скоєння урядом хімічної атаки у Думі, зазначивши, що в нього немає хімічної зброї і це не є в інтересах уряду.

Підрозділи SDF, підтримувані США, та проурядові сирійські сили, які підтримує Росія, обидві протидіють угрупуванню "Ісламська держава", яке контролює дедалі меншу частку території країни. Раніше американський президент Дональд Трапм заявляв, що США планують швидке виведення свого військового персоналу з Сирії.

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