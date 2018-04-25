Баскське угруповання ETA заявило про саморозпуск

Баскське парамілітарне угруповання ETA заявило, що "повністю розпускає усі свої структури". Про це угруповання поінформувало офіційні інституції та неурядові організації у Країні Басків. Датований 16 квітня лист було опубліковано у середу, 2 травня, сайтом eldiario.es.

У листі баскські радикали визнають, що не змогли розв'язати баскський "політичний конфлікт", однак саморозпуск ЕТА не означає завершення конфлікту, "який Країна Басків має з Іспанією та Францією".

Баскською мовою абревіатура ETA означає Euskadi ta Askatasuna ("Баскська батьківщина та свобода"). Бойовики угруповання убили 853 осіб під час збройної кампанії за створення незалежної держави басків на території північної Іспанії та південної Франції.

Нагадаємо, що в квітні радикальне угруповання ЕТА перепросило за завдану шкоду, а минулого року передало французьким правоохоронцям перелік схованок зброї.