 Баскське угруповання ETA заявило про саморозпуск | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
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Новини

Баскське угруповання ETA заявило про саморозпуск

Радикальне баскське угруповання ETA розпускає всі свої структури. Радикали визнали, що не впоралися із своїм завданням, однак зазначили, що боротьба басків за незалежність від Іспанії і Франції триватиме.

Граффіті баскського угруповання ETA стирають зі стіни

Граффіті баскського угруповання ETA стирають зі стіни в місті Памплона

Баскське парамілітарне угруповання ETA заявило, що "повністю розпускає усі свої структури". Про це угруповання поінформувало офіційні інституції та неурядові організації у Країні Басків. Датований 16 квітня лист було опубліковано у середу, 2 травня, сайтом eldiario.es.

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Очільника ЕТА Мікеля Ірасторсу затримали у південно-західній Франції внаслідок спільної операції іспанських та французьких правоохоронців. (05.11.2016)

Баскське підпільне угруповання ETA попросило вибачення у своїх жертв та їхніх родичів за шкоду і біль, заподіяні впродовж десятиліть збройної боротьби за незалежність. (20.04.2018)

У листі баскські радикали визнають, що не змогли розв'язати баскський "політичний конфлікт", однак саморозпуск ЕТА не означає завершення конфлікту, "який Країна Басків має з Іспанією та Францією".

Баскською мовою абревіатура ETA означає Euskadi ta Askatasuna ("Баскська батьківщина та свобода"). Бойовики угруповання убили 853 осіб під час збройної кампанії за створення незалежної держави басків на території північної Іспанії та південної Франції.

Нагадаємо, що в квітні радикальне угруповання ЕТА перепросило за завдану шкоду, а минулого року передало французьким правоохоронцям перелік схованок зброї.

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