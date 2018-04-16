 Баскське угруповання ETA вибачилося за завдані біль та шкоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2018
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Новини

Баскське угруповання ETA вибачилося за завдані біль та шкоду

Баскське підпільне угруповання ETA попросило вибачення у своїх жертв та їхніх родичів за шкоду і біль, заподіяні впродовж десятиліть збройної боротьби за незалежність.

Баскське угруповання ETA

Підпільне баскське сепаратистське угруповання ETA звернулося з вибаченнями до своїх жертв та їхніх родичів. Відповідну заяву ETA оприлюднила в п'ятницю, 20 квітня, баскська газета Gara, передає інформагенція AFP. У заяві ETA просить пробачити "біль" та "непоправну шкоду", заподіяні під час десятиліть збройної боротьби за незалежність Басконії.

Автори заяви запевняють, що прагнуть продемонструвати повагу до "загиблих, поранених та жертв дій ETA". "Ми щиро шкодуємо через це", - наголошується в заяві.

Розпуск ETA

Напередодні стало відомо про плани оголосити на початку травня цього року про саморозпуск баскського угруповання. Про це заявив посередник на переговорах з ETA в ефірі однієї з баскських радіостанцій. За його словами, повідомлення про саморозпуск ETA зроблять у французькій частині Басконії.

Нагадаємо, що 20 жовтня 2011 року ЕТА заявило про припинення збройної боротьби за відокремлення Басконії від Іспанії та Франції.

ЕТА зародилося 1959 року під час правління диктатора Франко, який намагався максимально консолідувати Іспанію й у досягненні своєї мети пішов на переслідування діячів баскської культури та запровадив заборону на вжиток баскської мови. Упродовж понад 50 років активності угруповання жертвами ЕТА стали 829 осіб.

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