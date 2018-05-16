Барак і Мішель Обами підписали угоду з Netflix

Екс-президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама з дружиною Мішель підписали багаторічну угоду на продюсування фільмів та серіалів з компанією Netflix. Про це йдеться у дописі на Twitter компанії у понеділок, 21 травня. У повідомленні зазначається, що серед іншого Обами можуть займатися виробництвом художніх і документальних фільмів, серіалів та програм.

Подружжя створило власну продюсерську контору Higher Ground Productions, яка співпрацюватиме із Netflix. "Ми прагнемо культивувати і спрямовувати талановиті, натхненні, творчі голоси, які будуть здатні розвивати емпатію і порозуміння між народами, і допоможуть їм ділитися своїми історіями з цілим світом", - йдеться у заяві Барака Обами, яку цитує інформагенція AFP.

Головний менеджер з питань контенту Netflix Тед Сарандос назвав Барака і Мішель Обаму "одними з найшанованіших і найбільш впізнаваних публічних фігур", які мають змогу "розкривати і акцентувати історії людей, що впливають на життя своїх спільнот і борються за зміни світу на краще".

Стрімінговий сервіс Netflix має 125 мільйонів підписників у багатьох країнах світу. Серед найпопулярніших серіалів, вироблених самим Netflix, - "Картковий будинок".