Барак і Мішель Обами підписали угоду з Netflix

Екс-президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама з дружиною Мішель підписали багаторічну угоду на продюсування фільмів та серіалів з компанією Netflix. Про це йдеться у дописі на Twitter компанії у понеділок, 21 травня. У повідомленні зазначається, що серед іншого Обами можуть займатися виробництвом художніх і документальних фільмів, серіалів та програм.
Подружжя створило власну продюсерську контору Higher Ground Productions, яка співпрацюватиме із Netflix. "Ми прагнемо культивувати і спрямовувати талановиті, натхненні, творчі голоси, які будуть здатні розвивати емпатію і порозуміння між народами, і допоможуть їм ділитися своїми історіями з цілим світом", - йдеться у заяві Барака Обами, яку цитує інформагенція AFP.
Головний менеджер з питань контенту Netflix Тед Сарандос назвав Барака і Мішель Обаму "одними з найшанованіших і найбільш впізнаваних публічних фігур", які мають змогу "розкривати і акцентувати історії людей, що впливають на життя своїх спільнот і борються за зміни світу на краще".
Стрімінговий сервіс Netflix має 125 мільйонів підписників у багатьох країнах світу. Серед найпопулярніших серіалів, вироблених самим Netflix, - "Картковий будинок".
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Фоторепортаж: До побачення, Обамо!
Квітень 2016-го: Обама вражений Меркель
Меркель як приклад для наслідування: позиція канцлерки у кризі біженців вразила Барака Обаму. Під час емоційного виступу на Ганноверському ярмарку Обама звернувся до совісті європейців: Меркель "переконливо нагадала, що ми не маємо права відвертатися, коли перед нами стоять наші ближні".
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Фоторепортаж: До побачення, Обамо!
Липень 2008-го: поп-зірка Барак Обама
Ще під час передвиборної кампанії Обама в якості сенатора в липні 2008 року приїжджає до Берліна. Біля Колони перемоги близько 200 тисяч людей вітали його наче поп-зірку. Утім, виступити біля Бранденбурзьких воріт Меркель Обамі не дозволила.
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Фоторепортаж: До побачення, Обамо!
Квітень 2009-го: чарівно та впевнено
"Dankeschön" ("Щиро дякую"), - каже Барак Обама німецькою наприкінці прес-конференції з Анґелою Меркель та додає англійською: "Моя німецька, на жаль, не така добра, як у канцлерки..." Слово "англійська" він пропускає та усміхається. Меркель невпевнено посміхається. Сцена - типова для першого візиту Обами як президента до ФРН. Його привітність зачаровує всіх.
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Фоторепортаж: До побачення, Обамо!
Червень 2009-го: сумний привід
Гостя із Вашингтона відвідання концентраційного табору "Бухенвальд" вразило. "Жах не покинув це місце, - сказав зворушений Обама. - Краса ландшафту і жахіття табору". У Фрауенкірхе в Дрездені Меркель та Обама моляться разом. Поїздка Обами на військову базу США у Рамштайні на завершення візиту пройшла за зкритими дверима.
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Фоторепортаж: До побачення, Обамо!
Червень 2013-го: ласкаво просимо до друзів!
У друзів можна дозволити собі бути вільнішим. Невимушений і без піджака Обама за 35-градусної спеки виголошує промову біля Бранденбурзьких воріт. Тут він давно хотів виступити. Під час першого візиту після переобрання Обама та Меркель демонструють єдність. Однак відносини не є безхмарними: приводом ускладнень стали викриття Едварда Сноудена щодо шпигунства.
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Фоторепортаж: До побачення, Обамо!
Червень 2015-го: це було весело!
Перед самітом Великої сімки в замку Ельмау за ранковим келихом пива президент США запізнав німецьку гостинність на баварський лад. В оточенні людей в народному одязі, смакуючи білі сосиски, брецелі та пшеничне пиво, під звуки духового оркестру він насолоджується баварською ідилією в селі Крюні.
Автор: Сабріна Пабст