 Барак і Мішель Обами підписали угоду з Netflix | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2018
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Новини

Барак і Мішель Обами підписали угоду з Netflix

Netflix повідомив, що Барак і Мішель Обами зможуть займатися виробництвом художніх і документальних фільмів, серіалів та програм.

Мішель і Барак Обама

Мішель і Барак Обама

Екс-президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама з дружиною Мішель підписали багаторічну угоду на продюсування фільмів та серіалів з компанією Netflix. Про це йдеться у дописі на Twitter компанії у понеділок, 21 травня. У повідомленні зазначається, що серед іншого Обами можуть займатися виробництвом художніх і документальних фільмів, серіалів та програм.

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Конкурс з "політичним вибухом", суперечкою з Netflix та іншими особливостями - 71-ий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триває з 8 по 19 травня. (09.05.2018)

Компанія Netflix не братиме участі у подальшому виробництві серіалу "Картковий будинок" із залученням актора Кевіна Спейсі. (04.11.2017)

Подружжя створило власну продюсерську контору Higher Ground Productions, яка співпрацюватиме із Netflix. "Ми прагнемо культивувати і спрямовувати талановиті, натхненні, творчі голоси, які будуть здатні розвивати емпатію і порозуміння між народами, і допоможуть їм ділитися своїми історіями з цілим світом", - йдеться у заяві Барака Обами, яку цитує інформагенція AFP.

Головний менеджер з питань контенту Netflix Тед Сарандос назвав Барака і Мішель Обаму "одними з найшанованіших і найбільш впізнаваних публічних фігур", які мають змогу "розкривати і акцентувати історії людей, що впливають на життя своїх спільнот і борються за зміни світу на краще".

Стрімінговий сервіс Netflix має 125 мільйонів підписників у багатьох країнах світу. Серед найпопулярніших серіалів, вироблених самим Netflix, - "Картковий будинок". 

  • На відкритті Ганноверського ярмарку у квітні 2016 року Обама з Меркель багато жартували

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  • Барак Обама - поки ще сенатор - виступає в Берліні перед 200 тисячами людей.

    Фоторепортаж: До побачення, Обамо!

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    Ще під час передвиборної кампанії Обама в якості сенатора в липні 2008 року приїжджає до Берліна. Біля Колони перемоги близько 200 тисяч людей вітали його наче поп-зірку. Утім, виступити біля Бранденбурзьких воріт Меркель Обамі не дозволила.

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    "Dankeschön" ("Щиро дякую"), - каже Барак Обама німецькою наприкінці прес-конференції з Анґелою Меркель та додає англійською: "Моя німецька, на жаль, не така добра, як у канцлерки..." Слово "англійська" він пропускає та усміхається. Меркель невпевнено посміхається. Сцена - типова для першого візиту Обами як президента до ФРН. Його привітність зачаровує всіх.

  • Обама відвідав концентраційний табір Бухенвальд та поклав до меморіальної дошки білу троянду.

    Фоторепортаж: До побачення, Обамо!

    Червень 2009-го: сумний привід

    Гостя із Вашингтона відвідання концентраційного табору "Бухенвальд" вразило. "Жах не покинув це місце, - сказав зворушений Обама. - Краса ландшафту і жахіття табору". У Фрауенкірхе в Дрездені Меркель та Обама моляться разом. Поїздка Обами на військову базу США у Рамштайні на завершення візиту пройшла за зкритими дверима.

  • Барак Обама знімає піджак під час промови біля Бранденбурзьких воріт

    Фоторепортаж: До побачення, Обамо!

    Червень 2013-го: ласкаво просимо до друзів!

    У друзів можна дозволити собі бути вільнішим. Невимушений і без піджака Обама за 35-градусної спеки виголошує промову біля Бранденбурзьких воріт. Тут він давно хотів виступити. Під час першого візиту після переобрання Обама та Меркель демонструють єдність. Однак відносини не є безхмарними: приводом ускладнень стали викриття Едварда Сноудена щодо шпигунства.

  • Президент США Барак Обама за ранковим келихом пшеничного пива в баварському Крюні.

    Фоторепортаж: До побачення, Обамо!

    Червень 2015-го: це було весело!

    Перед самітом Великої сімки в замку Ельмау за ранковим келихом пива президент США запізнав німецьку гостинність на баварський лад. В оточенні людей в народному одязі, смакуючи білі сосиски, брецелі та пшеничне пиво, під звуки духового оркестру він насолоджується баварською ідилією в селі Крюні.

    Автор: Сабріна Пабст


DW.COM

Фоторепортаж: До побачення, Обамо!

Це буде прощання друзів: під час свого останнього візиту до Німеччини на посаді президента США Барак Обама скаже goodbye Анґелі Меркель. Ностальгійна згадка про його поїздки до ФРН. (16.11.2016)  

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