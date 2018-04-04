"Баварія" достроково виборола титул чемпіона Німеччини з футболу

Мюнхенська "Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини з футболу. У суботу, 7 квітня, мюнхенці здобули переконливу перемогу в гостьовому матчі проти сусідів з "Аугсбурга", перегравши господарів із рахунком 4:1. Після цієї перемоги "Баварія" стала недосяжною для своїх найближчих конкурентів у Бундеслізі.

Цифра "6" на футболках граців "Баварії" означає шостий поспіль титул переможців Бундесліги

Нинішнє чемпіонство "Баварії" стало для клубу шостим поспіль та 28-м загалом. У матчі проти "Аугсбурга" за "Баварію" відзначилися Корентен Толіссо, Хамес Родрігес, Арьєн Роббен і Сандро Ваґнер (Sandro Wagner). Здобутий титул став четвертим для нинішнього тренера мюнхенців - 72-річного Юппа Гайнкеса (Jupp Heynckes). На початку жовтня 2017 року він змінив на цій посаді головного тренера баварців італійця Карло Анчелотті. Очікується, що Гайнкес залишить команду по завершенню сезону.

Юпп Гайнкес вітає гравців "Баварії" з перемогою в Бундеслізі

Мюнхенці мають досить непогані шанси на успіх і в інших турнірах, в яких бере участь клуб. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА "Баварії" протистоїть іспанська "Севілья". У першій грі в гостях "Баварія" перемогла з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться 11 квітня. У півфіналі розіграшу Кубка Німеччини мюнхенці 17 квітня зіграють з "Байєром" з Леверкузена. У 2013 році на чолі з Юппом Гайнкесом "Баварія" виграла так званий "тріпл": перемогла в Лізі чемпіонів, Бундеслізі та Кубку Німеччини.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Хто є чемпіоном Німеччини з футболок? Матчі Бундесліги тільки почалися, але чемпіона вже обрали: Вища школа дизайну Дюссельдорфа вже обрала "Чемпіона Німеччини з футболок". Дизайнерка спортивного одягу Мартіна Бекер та її студенти оцінили дизайн, матеріал і те, як одяг пасує до тіла. Переможцем виявилася чорно-червона форма. Але це не ФК "Баварія", навіть попри те, що його футболки далеко попереду. Представляємо рейтинг.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Вісімнадцяте місце: ФК "Аугсбург" Форма гравців футбольного клубу "Аугсбург" опиняється цього року у зоні вильоту. Висновок експертного журі: смуги з лівого боку футболки - вкрай нудні.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Сімнадцяте місце: футбольний клуб "Майнц 05" "Майнц 05" теж опинився в нижній частині рейтингу через брак інноваційного підходу: багато червоного і лише кілька деталей білого кольору. "Надто просто", вирішило журі. Матеріал, із якого пошили форму, неприємний на дотик та надто блискучий - наче пластик. Вирок: "Бракує пристрасті до нового одягу".

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Шістнадцяте місце: ФК "Кельн" Клуб з Кельна спромігся лише на шістнадцяте місце, хоч його дизайнери і довго марудилися з силуетом Кельнського собору на футболках. Утім, його "навіть під час ретельного розглядання важко впізнати", вирішило журі. Собору не видно на тлі численних тонких смужок на футболках.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? П'ятнадцяте місце: "Дармштадт 98" Футболки новачка Бундесліги - футбольного клубу "Дармштадт 98" - теж не змогли переконати журі і тому опинилися на одному з останніх місць. Схожу на водяний знак велику лілію з правого боку внизу члени журі розцінили як надто жіночну. Світло-блакитні смуги на рукавах та комірах футболок оцінили як надто штучні.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Чотирнадцяте місце: "Боруссія" (Менхенгладбах) Їм теж довелося нелегко. Красиво вписати жовтий логотип головного спонсора в дизайн трико практично неможливо, вважає дизайнерка спортивного одягу Мартіна Бекер. Футболка з чорними елементами на комірі, у вирізі та на плечах виглядає досить сумно.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Тринадцяте місце: футбольний клуб "Штуттгарт" Штуттгартці не показали жодних несподіванок. Клуб майже нічого не змінив у дизайні форми цього сезону. "Нічого нового" вистачило для 13-го місця в турнірній таблиці футболок Бундесліги.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Дванадцяте місце: бременський "Вердер" Смарагдово-зелений став новим кольором бременського "Вердера". Білі плечі та рукави пожвавлюють дизайн футболок. Утім, тут експерти ще вбачають неабиякий потенціал для розвитку, навіть якщо це невелика втіха в цьому сезоні.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Одинадцяте місце: ФК "Вольфсбург" Віце-чемпіон Німеччини посів у рейтингу футболок лише одинадцяте місце. "Вольфсбург" змінив колір форми із зеленого на білий. Журі дійшло висновку, що клуб надто багато запозичив у інших. Футболка дуже нагадує форму національної збірної Німеччини на чемпіонаті світу в Бразилії. Дизайнери вимагають більшої індивідуальності.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Десяте місце: клуб "Гамбург" У Бундеслізі клуб з історією "Гамбург" вже давно став середнячком турнірної таблиці. Тут, ймовірно, йому і хотілося б залишитися наприкінці цього сезону. Чи може клубу треба більшого? У будь-якому разі, журі дизайн визнало відповідним: водночас і ретро, і спортивний.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Дев'яте місце: клуб "Гоффенгайм" Ця форма поляризує. Це справа смаку, але експерти дюссельдорфської вищої школи вважають цей дизайн сміливим: зміщені одна по відношенню до іншої блакитні повздовжні смужки на одному кінці наче розчиняються на білому тлі. Такі трико могли б носити замість футболістів спортсмени-велосипедисти. Цього достатньо для дев'ятого місця.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Восьме місце: ФК "Шальке 04" "Шальке" виступає у формі з минулого сезону і залишається вірним кобальтовому блакитному з тоненькими смужечками та стоячим комірцем. Цей колір забезпечив клубу восьме місце у турнірній таблиці.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Сьоме місце: "Баєр" (Леверкузен) Задум непоганий, вважає Мартіна Бекер. Утім, широкі смуги-блоки у чорному та червоному виглядають перенасиченими. У дизайні можна було б ще багато-чого покращити. Тож переможець торішньої першості леверкузенський "Баєр" зміг опинитися лише у вищій половині таблиці.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Шосте місце: "Ганновер 96" Клуб "Ганновер 96" наче загрався у виборі одягу для своїх гравців: біле кругле окантування вирізу для шиї - вдале рішення. Утім, є і перебір - рядок ґудзиків та канти рукавів, вирішило в журі.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? П'яте місце: дортмундська "Боруссія" Журі вважає, що матеріал футболок дотрмундців еластичний. Крім того, сіточки під пахвами - теж вдала річ. Спонсорський логотип добре інтегрований, і жовті футболки з делікатними чорними смужками справляють хороше враження. Вдалим, на думку журі, виявилося і загальне враження від комбінації з формою для гри на чужому полі: чорне тло з жовтими скісними смужками. Не вдався лише чорний комір поло.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Четверте місце: ФК "Герта" Блакитно-біла форма зі столиці стала головним хітом сезону: класика у біло-блакитному з червоними акцентами, які прикрашають трико. Повздовжні лінії збільшились з двох до п’яти. Усе це додало формі кольору та подарувало берлінцям четверте місце у рейтингу.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Третє місце: мюнхенська "Баварія" Баварці увійшли до трійки лідерів. Хоч у них у цьому сезоні досить невигадлива форма: цілковито червона з білим логотипом спонсора. "Зроблено зі смаком", - каже дизайнерка спортивного одягу Мартіна Бекер.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Друге місце: "Айнтрахт" з Франкфурта Франкфуртцям забракло зовсім трохи, аби здобути перемогу у рейтингу. Погляд у 70-річну давнину з тоненькими червоними смужками. Самі футболки, що підкреслюють контури тіла, справили враження на журі. Таким чином Франкфурт став віце-чемпіоном чемпіонату футболок.

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок? Чемпіон - ФК "Інгольштадт 04" Новачок зміг цілком завоювати прихильність журі. ФК "Інгольштадт 04" став переможцем німецької першості футболок 2015 року! Традиційна червоно-чорна форма з широкими повздовжніми смугами спереду повністю переконало журі. Чорні труси та гетри довершили враження. Вийшов кльовий переможець! Автор: Анніка Цайтлер, Валерій Сааков



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