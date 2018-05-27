Бабченко розповів, як організували інсценування його убивства

Російський журналіст Аркадій Бабченко розповів ввечері четверга, 31 травня, на прес-конференції в Києві про подробиці інсценування його "вбивства". За його словами, Служба безпеки України (СБУ) використала свинячу кров, щоб зімітувати поранення під час спецоперації.

"Прийшов гример, до цього моменту ми придумали, як все це буде", - сказав журналіст. За його словами, було вирішено організувати все так наче "убивця" вистрілює у спину. "Мені показали, як падає людина, як у мене йде кров при пробитій легені й тощо... кров у мене була свиняча", - цитує Бабченка агенція "Українські новини". Футболку завчасно прострелили. Як розповів журналіст, поліція, яку викликали на місце інциденту, не знала про інсценування.

Затятий критик Кремля також визнав, що пристав на пропозицію з адміністрації президента щодо допомоги в отриманні українського громадянства, додає "Інтерфакс-Україна". "Розмова про те, щоб допомогти отримати громадянство, була. Я не відмовився, скажу чесно", - сказав він.

Наразі ж Бабченко має посвідку про постійне проживання в Україні, відповідне клопотання подала і його родина. Критику ж щодо спецоперації він відкидає. "Моя мета була вижити та гарантувати безпеку родині… Журналістські стандарти - останнє, про що я думаю зараз", - цитує його AFP. Нині він, за власними словами, почувається в безпеці, а мешкає в місці, що охороняється.

Нагадаємо, увечері 29 травня поліція України повідомила про те, що у Києві застрелили відомого російського журналіста Аркадія Бабченка. Менше доби потому голова СБУ Василь Грицак розповів про спецоперацію свого відомства для порятунку Бабченка від замаху, який готували, за його твердженням, на замовлення російських спецслужб.