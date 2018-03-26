Ахметов замість грошей через суд повертає партнеру Фірташа "Укртелеком"

Найкращі юристи Європи цими днями ламають голову, як врятувати активи Ріната Ахметова по всьому світі, включно з його елітними апартаментами на Ван Гайд Парк (One Hyde Park) у центрі Лондона, яким загрожує конфіскація за борги. Майно компаній Ахметова було заблоковане наприкінці 2017 року рішеннями судів у Великобританії, Нідерландах і на Кіпрі.

Я - не я, і хата не моя

Річ у тім, що Ахметов досі не розрахувався за компанію "Укртелеком", яку купив ще 2013 року в структур, вочевидь, пов'язаних з Дмитром Фірташем. Як постановив торік Лондонський міжнародний арбітражний суд, СКМ Ахметова має сплатити 760 мільйонів доларів боргу і 55 мільйонів пені.

Рінат Ахметов заплатив за "Укртелеком" фірмам, пов'язаним з Дмитром Фірташем, лише 100 мільйонів доларів з погоджених 860. Власник СКМ перестав платити, щойно Фірташа заарештували у Відні

30 березня суд на Кіпрі розгляне апеляцію холдингу СКМ Ахметова на рішення про замороження активів. Опоненти в судах закидають олігарху шахрайство. Мовляв, із самого початку судових спорів щодо "Укртелекому" 2016 року холдинг СКМ переоформлював активи так, щоб вивести їх з-під під загрози конфіскації за борги. Натомість менеджери Ахметова заявляють про "звичайну реструктуризацію" всередині холдингу.

Тим часом заморожені активи, схоже, таки кудись зникають. Як повідомляють поінформовані джерела DW, після рішення про блокування активів виявилося, що розкішні апартаменти на One Hyde Park у Лондоні, куплені власником СКМ свого часу за рекордні 136 мільйонів фунтів, формально вже йому не належать. У СКМ DW не прокоментували цю інформацію.

Приватизаційна афера: правда випливає у Лондоні

Остаточно питання боргів Ріната Ахметова вирішиться 23 квітня, коли Міжнародний арбітражний суд у Лондоні розгляне його апеляцію у справі про борги за "Укртелеком". Незалежно від результату, цей судовий процес вже став історичним, проливши світло на одну з найбільших афер за участі українських олігархів.

Донедавна офіційна історія приватизації "Укртелекому" виглядала так: мало кому відомі австрійці з компанії EPIC 2011 року несподівано виявилися переможцями приватизаційного конкурсу і купили через свою українську "дочку" "ЕСУ" українського телекомунікаційного гіганта, невідомо де взявши 1,3 мільярда доларів. Як з'ясувалося тепер, за ширмою австрійської EPIC ховалася кіпрська EPIC Telecom Invest Limited Валерія Хорошковського - на той момент голови СБУ. А також його кредитор Дмитро Фірташ, під гарантії якого Банк Кіпру позичив Хорошковському 300 мільйонів доларів для купівлі "Укртелекому".

Таємна участь Фірташа?

Роль Дмитра Фірташа за лаштунками приватизації досі достеменно невідома. Адвокати Ахметова переконують, що саме газовий олігарх стояв за приватизацією "Укртелекому", а у Хорошковського була лише частка у 25 відсотків кіпрської EPIC Telecom Invest Limited, на яку оформили купівлю. У СКМ стверджують, що ще до перепродажу Ахметову Хорошковський продав свою частку Фірташу.

У СКМ на суді заявили, що купили "Укртелеком" у Дмитра Фірташа. Про його роль за лаштунками буцімто повідомив колишній віце-прем'єр Арбузов

На суді у Лондоні роль Фірташа має ключове значення. Якщо адвокатам Ахметова вдасться довести, що під час перепродажу "Укртелекому" за підставними особами і фірмами був саме Фірташ, а не Хорошковський, то суд може визнати продаж 2013 року недійсним і власником "Укртелеком" раптом стане газовий олігарх або його партнери.

Посередник у тіні: Денис Горбуненко

У Лондонському арбітражі виявилося, що Ахметов купив "Укртелеком" не в австрійської EPIC і не в Хорошковського, а у колишнього банкіра Дениса Горбуненка. Екс-керівник "Родовід-Банку", який вже багато років проживає у Лондоні, перекупив "Укртелеком" у Хорошковського (за версією СКМ - в інтересах Фірташа). Саме Горбуненко влітку 2016 року подав позов проти Ахметова до Лондонського міжнародного арбітражного суду з вимогою повернути борги.

Денис Горбуненко (в окулярах) на суді щодо екстрадиції Дмитра Фірташа у Відні, травень 2015 року. Поряд - дружина Фірташа Лада

Денис Горбуненко через офшори став номінальним власником "Укртелекому" лише за лічені тижні до 3 червня 2013 року, коли було підписано угоду про продаж компанії Рінату Ахметову. Посередник купив її в австрійців, за якими стояли Хорошковський та, імовірно, Фірташ, і одразу ж перепродав СКМ. У чому ж сенс такої дивної операції? "Ми боялися, що Ахметов нас "кине на гроші". Нам порадили підключити українців, для яких такі ризики є нижчими", - пояснив співрозмовник DW у Відні, посвячений у справи австрійської EPIC появу Горбуненка як посередника. Його залучення, припускає співрозмовник, відбулося з ініціативи Дмитра Фірташа, кредитора кіпрської EPIC.

Довірена особа з незрозумілими коштами

Між Горбуненком і Фірташем, вочевидь, не лише ділові, але і дружні відносини. Про це свідчить, зокрема, той факт, що колишній банкір не пропустив жодного судового засідання у Відні щодо екстрадиції Фірташа до США та Іспанії, де зазвичай перебував у товаристві дружини олігарха Лади. Коли Горбуненко купив "Укртелеком", Дмитро Фірташ погасив за нього борги перед Банком Кіпру - 300 мільйонів доларів, які 2011 року брав ще Хорошковський. Фірташ вже кілька разів давав Горбуненку відстрочку за цим боргом, поки не вирішилося питання з боргами Ахметова. Звідки колишній банкір взяв решту грошей на перекупку "Укртелекому" і який комерційний інтерес у цьому посередництві - загадка.

Джерело DW у холдингу СКМ повідомило, що нині захист Ріната Ахметова проводить власне розслідування оборудок, які передували купівлі ним "Укртелекому", аби представити їх суду в Лондоні. Одна з версій, яку раніше озвучували українські ЗМІ: телекомунікаційним гігантом через офшори володіла ціла група осіб з найближчого з оточення українського екс-президента Віктора Януковича. Свідчення, дані сторонами на суді у Лондоні, вказують на участь Януковича і його оточення у таємних домовленостях щодо "Укртелекому". Деякі факти, пов'язані з перепродажем "Укртелекому", можуть лише посилити підозри у фінансових інтересах оточення екс-президента в цих оборудках.

Фірма зі скандальним шлейфом

Денис Горбуненко став власником "Укртелеком", купивши її кіпрську материнську компанію EPIC Telecom Invest Limited у її номінального австрійського власника Петера Ґольдшайдера. Одразу після купівлі компанії Горбуненко перейменував EPIC у Raga Establishment Limited. Саме під цією назвою компанія фігурує у позовах до СКМ Ріната Ахметова. Коли Горбуненко купив в австрійця Ґольдшайдера кіпрську EPIC, як випливає з реєстру компаній Кіпру, її одноосібним акціонером стала інша кіпрська компанія - Heico Ventures Limited. Ця компанія добре відома українським журналістам-розслідувачам. За інформацією українського видання "Наші гроші", будівельні компанії, співзасновницею яких через інші фірми була Heico Ventures Limited, за часів президентства Віктора Януковича отримували в Україні масштабні державні замовлення.

Дмитро Фірташ і екс-міністр енергетики України Юрій Бойко на суді у Відні

Зокрема, йдеться про мільярди від міністерства енергетики, починаючи з 2011 року - у період, коли його очолював Юрій Бойко - давній партнер Дмитра Фірташа ще з часів "Росукренерго". Крім того, саме Heico Ventures Limited опосередковано була співвласницею Гостинного двору в Києві, який планували перетворити на торговельний центр, попри протести активістів. ЗМІ приписували приватизацію Гостинного двору найближчому оточенню Януковича.

Ахметов намагається позбутися "Укртелекому"

Довести, що продавці "Укртелекому" обдурили Ріната Ахметова, приховавши бенефіціарів, - лише одне із завдань адвокатів найбагатшого українця. У судовому процесі у Лондоні, який відбувається за борговим позовом Raga, СКМ намагається тепер повернути "Укртелеком" її власнику Денису Горбуненку. Головний аргумент - порушення зобов'язань, взятих перед державою при приватизації: інвестувати у компанію 450 мільйонів доларів упродовж п'яти років і створити лінію державного спецзв'язку.

"Це Raga відповідальна за порушення приватизаційних зобов'язань перед державою, а не ми. Тому було би справедливо, якби вони несли за це відповідальність", - зазначив у розмові з DW віце-президент System Capital Management Джок Мендоза-Вілсон. Представник СКМ запевняє, що компанія Горбуненка при продажі письмово гарантувала виконання зобов'язань перед державою.

Цікаво, що у суді першої інстанції ці аргументи не мали успіху: адвокатам Raga вдалося переконати суддів у Лондоні в тому, що інвестиційні зобов'язання перед державою були декларативними заявами про наміри і не мали юридичної сили. Апеляцію СКМ на це рішення суд у Лондоні розгляне 23 квітня.

Хто буде "крайнім"?

Натомість українські суди не вважають інвестиційні зобов'язання декларативними. Вже в двох інстанціях через порушення цих зобов'язань Фонд держмайна України домігся рішення відібрати в Ахметова "Укртелеком". Вищий господарський суд України невдовзі, імовірно, остаточно поверне державі компанію. У Лондоні ж фактично вирішується, в кого саме її відберуть: в Ахметова чи у Горбуненка і Фірташа.

Якщо ж СКМ остаточно програє суди в Лондоні і в Україні, то саме холдинг Ахметова буде "крайнім" у цій епопеї: йому доведеться заплатити більше 800 мільйонів доларів за компанію, яку, імовірно, відбере держава. Хоча дотепер найбагатший українець аж ніяк не був у програші. За декілька років контролю над "Укртелекомом" його холдинг отримав від компанії щонайменше 2,3 мільярда гривень чистого прибутку. "Якщо вони хочуть повернути нам "Укртелеком", то чи означає це, що вони залишать у компанії прибутки, отримані за цей період? Що буде з прибутками, отриманими від виведення активів з компанії?" - озвучив переживання опонентів Ахметова у коментарі DW речник Raga.

Втрачені гроші державних банків

Хто б з олігархів не виграв у міжнародних судових баталіях, найбільше втратять у підсумку, схоже, українські платники податків. Адже власники "Укртелекому" не повернули держбанкам майже чотири мільярди гривень - близько мільярда "Ощадбанку" і майже три мільярди гривень "Укрексімбанку". Ці гроші Валерій Хорошковський (на той момент член наглядових рад цих банків за квотою президента) через підкотрольну компанію "ЕСУ" позичив у держбанків 2011 року під заставу акцій "Укртелекому" - "для розвитку компанії". Через неповернення цих боргів, а також боргів низки інших людей з оточення екс-президента Януковича, держбанки довелося докапіталізувати з держбюджету.

Ще до продажу "Укртелекому" Ахметову отримані від держбанків мільярди були виведені на кіпрську компанію, яка їх брала, заявив восени 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко. Утім, через півтора роки після гучних заяв, правоохоронні органи досі не повідомили про результати розслідування цієї оборудки.