Ахметову погрожують відібрати майже половину акцій "СКМ" за борги

Згідно з рішенням, ухваленим у четвер, 3 травня, Високим судом Лондона, Рінат Ахметов має повернути 760 мільйонів доларів, недоплачених за куплений 2013 року "Укртелеком", а також 60 мільйонів доларів нарахованих за декілька років відсотків. Таким чином суд підтвердив минулорічне рішення попередньої інстанції - Міжнародного арбітражного суду Лондона. Після програшу Ахметов має негайно сплатити борг продавцю - кіпрській компанії Raga Establishment, бенефіціаром якої є колишній банкір Денис Горбуненко. Він, своєю чергою, винен 300 мільйонів доларів за "Укртелеком" своєму другові Дмитру Фірташу. Останній таким чином також має прямий інтерес стягнути борг з Ріната Ахметова.

І з боргами, і без "Укртелекому"

Компанія SCM Financial Overseas Limited, яка входить до складу холдингу Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" ("СКМ"), у Високому суді Лондона вимагала направити на новий розгляд до Лондонського міжнародного арбітражного суду (LCIA) справу щодо продажу "Укртелекому". Головним аргументом компанії Ахметова було те, що остаточне рішення не можна ухвалювати доти, доки немає остаточного рішення українських судів щодо повернення телекомунікаційного гіганта у державну власність. У грудні 2017 року Київський апеляційний господарський суд підтвердив рішення першої інстанції про реприватизацію "Укртелекому". Причина - невиконання зобов'язань, покладених на покупця при приватизації компанії. Остаточне рішення має ухвалити касаційний суд.

У "СКМ" заявляють, що відповідальність за невиконання вимог Фонду державного майна України несе попередній власник - Raga, яка раніше називалася EPIC. Натомість суди у Лондоні взагалі не визнали зобов'язання, покладені Фондом держмайна на покупця, обов'язковими до виконання.

Денис Горбуненко (в окулярах) на суді щодо екстрадиції Дмитра Фірташа до США поряд з дружиною олігарха Ладою. Квітень 2015 року

Таким чином, якщо компанії Ріната Ахметова остаточно програють суди в Україні, мільярдер може втратити "Укртелеком" і буде водночас зобов'язаний доплатити за нього Денису Горбуненку і його партнеру Дмитру Фірташу. Після купівлі 2013 року українського монополіста стаціонарного зв'язку Рінат Ахметов заплатив лише 100 мільйонів доларів з погоджених 860 і перестав платити подальші транші, щойно Дмитро Фірташ був заарештований у Відні на запит США. Коментуючи невдалу апеляцію у Лондоні, директор з міжнародних відносин і зав'язків з інвесторами "СКМ" Джок Мендоза-Вілсон назвав рішення судів несправедливими. "При оцінці рішення Арбітражного суду по суті Високий суд Лондона дійшов висновку, що дії Арбітражного суду стали причиною "істотної несправедливості" стосовно "СКМ" у зв'язку з тим, що рішення арбітрів могло бути зовсім іншим, якби вони відклали ухвалення рішення до завершення судового провадження в українських судах", - зазначив Мендоза-Вілсон у заяві, поширеній прес-службою "СКМ". У холдингу Ахметова наголошують, що боргова суперечка жодним чином не впливає на бізнес-діяльність групи "СКМ" та її активів.

Платити не збирається

Повертати борг Горбуненку і Фірташу Ахметов, вочевидь, не збирається. "Наша боротьба за справедливість на тлі невиправданих дій з боку Raga не закінчена - ми продовжимо активно відстоювати свою позицію", - зазначив Джок Мендоза-Вілсон у поширеній заяві. Натомість у Raga наголошують, що після рішення Високого суду Лондона у Ахметова більше немає формальних підстав відтерміновувати повернення боргу. "Аргументи Ріната Ахметова і "СКМ" вже неодноразово були відхилені чотирма судами у трьох різних юрисдикціях", - зазначили у Raga Establishment. Раніше Рінат Ахметов безуспішно позивався проти замороження у цій справі його активів на Кіпрі і в Нідерландах.

Співрозмовник DW, який представляє інтереси Raga, на умовах анонімності повідомив DW, що у компанії Горбуненка готові розглянути пропозиції Ріната Ахметова щодо компромісного врегулювання боргової суперечки. "Це залежить від того, скільки грошей запропонує Ахметов і чи готова буде Raga зробити знижку", - зазначило джерело, наближене до Дениса Горбуненка. Натомість співрозмовник у менеджменті "СКМ" відкинув будь-які неформальні переговори. "Ми не будемо домовлятися з ними і будемо надалі через суди відповідати на кричущі дії Raga", - зазначив представник холдингу Ахметова. Він вказав на те, що "СКМ" сподівається на успіх в апеляційних судах Нідерландів і Кіпру щодо розблокування заморожених у цих країнах активів.

Підвищення ставок

Якщо Рінат Ахметов не платитиме і не сяде за стіл переговорів, погрожує співрозмовник DW в оточенні Дмитра Горбуненка і його партнера Дмитра Фірташа, Raga домагатиметься у судах конфіскації заморожених активів найбагатшого українця, включно з його елітним помешканням у Лондоні. Утім, вочевидь, опоненти Ахметова націлені не на квартиру, а насамперед на акції "СКМ": "В Україні буде чимало охочих купити 44 відсотки акцій SCM Group, які ми виставимо на аукціон у разі конфіскації", - зазначив співрозмовник. Час, наголошують у Raga, грає проти Ріната Ахметова: щодня на борг у 760 мільйонів, згідно з рішенням лондонського суду, нараховуються відсотки. На даний момент борг з відсотками вже сягнув 820 мільйонів доларів.

Докладніше про тіньові оборудки за лаштунками приватизації "Укртелекому" читайте у розслідуванні DW.