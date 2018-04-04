 Ахметову не вдається розморозити активи за кордоном | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.04.2018
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Економіка

Ахметову не вдається розморозити активи за кордоном

Арбітражний суд Амстердама відмовив холдингу СКМ Ріната Ахметова у розмороженні нідерландських активів. Суперечка щодо боргів за "Укртелеком" триває. На кону понад 800 мільйонів доларів.

Серед заморожених активів Ріната Ахметова не лише акції його холдингу, але навіть звартира у Лондоні за 136 мільйонів фунтів

Серед заморожених активів Ріната Ахметова не лише акції його холдингу, але навіть звартира у Лондоні за 136 мільйонів фунтів

Адвокати холдингу Ріната Ахметова не змогли переконати арбітражних суддів у Нідерландах розморозити активи компанії на загальну суму у понад 820 мільйонів доларів. Відповідно до рішення суду від 5 квітня, яке є у розпорядженні DW, активи залишаються заблокованими. Заборона продавати або переоформлювати активи діє з грудня минулого року за рішеннями судів у Нідерландах і на Кіпрі, де зареєстровано компанії холдингу. Як повідомив у своєму прес-релізі СКМ, замороження не впливає на операційну діяльність холдингу. Компанія найбагатшого українця заявила, що продовжить оскаржувати замороження у судах.

Борги за "Укртелеком"

Активи Ахметова було заморожено за позовом компанії Raga Establishment, за якою стоїть Денис Горбуненко, бізнес-партнер і друг мільярдера Дмитра Фірташа. Ахметов не розрахувався за куплений ним 2013 року у Raga "Укртелеком". З погодженої суми у 860 мільйонів доларів СКМ заплатив лише 100 і перестав платити невдовзі після того, як Фірташа було заарештовано у Відні за ордером США.

Дмитро Фірташ у суперечці з Ахметовим за борги має інтерес у 300 мільйонів доларів - саме таку суму він позичав Raga Establishment на купівлю "Укртелеком", а після перепродажу компанії Ахметову гроші досі не отримав. Докладно про оборудки навколо телекомунікаційного гіганта читайте у статті "Ахметов замість грошей через суд повертає партнеру Фірташа "Укртелеком".

Повернути компанію замість грошей

Холдинг Ріната Ахметова намагається в Міжнародному арбітражному суді у Лондоні повернути "Укртелеком" компанії Дмитра Горбуненка, отримавши назад заплачені 100 мільйонів доларів. У Raga називають це неприйнятним, оскільки вартість монополіста стаціонарного зв'язку за останні роки значно впала, а активи значною мірою виведені на інші структури. Остаточно питання боргів Ріната Ахметова вирішиться 23 квітня, коли Міжнародний арбітражний суд у Лондоні розгляне його апеляцію у справі. Найближчим часом також очікується ухвалення рішення суду на Кіпрі щодо апеляції СКМ на замороження активів.

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