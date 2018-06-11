 Афіни та Скоп′є домовилися щодо нової назви Македонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2018

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Новини

Афіни та Скоп'є домовилися щодо нової назви Македонії

Про домовленість між Грецією та Македонією щодо нової назви останньої повідомив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас. У майбутньому балканська країна називатиметься Республіка Північна Македонія.

Македонія

Зоран Заєв (ліворуч) та Алексіс Ципрас під час зустрічі у травні

Уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви балканської країни. Про досягнення відповідної угоди з македонським урядом повідомив у вівторок, 12 червня, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, передає інформагенція Reuters.

Згідно з досягнутою домовленістю, Колишня Югославська Республіка Македонія називатиметься в майбутньому Республіка Північна Македонія. Цю інформацію підтвердив також і прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв.

Нагадаємо, допомогти владнати суперечку між Афінами та Скоп'є, що тривала понад 25 років, намагалася ООН. Нинішній уряд Македонії прагне для країни членства в ЄС та НАТО, а передумовою для цього є вирішення всіх територіальних та зовнішньополітичних суперечок із сусідами. Водночас Греція блокувала євроатлантичні прагнення Македонії через назву країни.

Досі Греція наполягала, що Македонія привласнила назву в однієї з північних грецьких провінцій, тож блокувала діалог щодо вступу сусідньої країни до НАТО та ЄС. Під час пошуку компромісу серед іншого розглядалися варіанти "Нова Македонія", "Верхня Македонія" чи "Північна Македонія". Раніше очікувалося, що будь-яка пропозиція має пройти через схвалення парламентом та референдум.

Проти планів змінити назву країни активно виступало населення Македонії, влаштовуючи регулярні акції протесту.

Після досягнення згоди між урядами Греції та Македонії, німецький міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) привітав це рішення і заявив, що Афіни і Скоп'є "написали сьогодні історію".

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