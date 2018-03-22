Африка може перетворитися на найбільшу в світі зону вільної торгівлі | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.03.2018

Країни Африки зробили ще один крок до перетворення континенту на єдину вільну економічну зону. У понеділок, 21 березня, представники 44 країн Африканського Союзу (АС) поставили свої підписи під документом під назвою Continental Free Trade Area (CFTA), передає інформагенція AFP.

З огляду на кількість учасників CFTA та сукупне населення країн може стати найбільша у світі зона вільної торгівлі. Серед підписантів такі потужні економіки, як Кенія, Марокко, Єгипет, Ефіопія та Алжир. Переговори щодо угоди тривали впродовж двох років. Для втілення зони вільної торгівлі в життя угода ще має бути ратифікувана на національному рівні всіма країнами-підписантами.

ПАР та Нігерія поки вагаються

На заваді успіху зони вільної торгівлі може стати той факт, що серед підписантів поки що немає найбільших економік континенту - Південно-Африканської Республіки (ПАР) та Нігерії, а також низки іще 9 країн АС. Президент Нигерії Мухаммаду Бухарі пояснив свою відмову підписувати угоду необхідністю проведення консультацій у себе на батьківщині.

Попри це керівництво Африканського Союзу розраховує на приєднання решти країн континенту до угоди щонайпізніше до проведення наступного саміту спільноти. Якщо членами CFTA справді стануть всі 55 країн континенту, то це знаменуватиме появу в світі нового єдиного ринку з сукупним ВВП у понад два мільярди євро та населенням у 1,2 мільярда.

Досі на торгівлю всередині континенту припадало лише 16 відсотків від загального обсягу торгівлі країн-членів Африки. У Африканському Союзі це пояснюють насамперед вкрай високими митними зборами багатьох країн на експорт до інших країн Африки, які почасти перевищують мита на торгівлю з країнами інших регіонів світу. Однак експерти наводять й інші причини - брак відповідної інфраструктури всередині континенту та наявні на сьогодні регіональні зони вільної торгівлі.