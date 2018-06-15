Афганістан: святкування перемир'я затьмарене новим кривавим терактом

Президент Афганістану Ашраф Гані у суботу, 16 червня, оголосив про продовження перемир'я з боку уряду з екстремістським угрупованням "Талібан". Оголошене раніше припинення вогню мало закінчитися в середу, 20 червня. Гані не уточнив, на який саме період він продовжує перемир'я. Президент закликав також талібів, щоб вони продовжили перемир'я з їхнього боку, яке має завершитися в неділю, 17 червня.
У повідомленні в Twitter Гані наголосив, що "протягом перемир'я ми надаватимемо медичну допомогу пораненим талібам і надаватимемо їм гуманітарну допомогу в разі потреби. Ув'язнені таліби зможуть зв'язатися і зустрітися з їхніми сім'ями".
Жителі Кабула роблять селфі із бойовиками "Талібану", які приїхали на мотоциклі
У багатьох містах Афганістану в суботу, 16 червня, таліби - іноді зі зброєю в руках, іноді без - взяли участь у святкуванні перемир'я. Зокрема, як повідомляє кореспондент dpa з Кабула, у місті жителі радо вітали беззбройних бойовиків. Самі ж таліби заявляли, що в цей день вони "не виступають ні проти кого", "ми тут для миру". Перемир'я з боку "Талібану" не поширюється на іноземних військових, присутніх у країні.
Теракт у Нангархарі
Тим часом у місті Нангархар на сході Афганістану 16 червня пролунав вибух, який забрав життя щонайменше 26 осіб, повідомляє інформагенція Reuters. Начинений вибухівкою автомобіль підірвали поблизу місця зустрічі талібів і афганських військових, які планували відсвяткувати перемир'я. Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава", на яке офіційний Кабул не поширював дію перемир'я. "Талібан" заявив, що внаслідок вибуху є загиблі і серед представників руху.
Нагадаємо, у той час як афганська влада оголосила перемир'я тривалістю 10 днів, таліби заявили лише про триденне припинення вогню на період свята розговіння по завершенні священного для мусульман місяця Рамадан.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк