Афганістан: святкування перемир'я затьмарене новим кривавим терактом

Президент Афганістану Ашраф Гані у суботу, 16 червня, оголосив про продовження перемир'я з боку уряду з екстремістським угрупованням "Талібан". Оголошене раніше припинення вогню мало закінчитися в середу, 20 червня. Гані не уточнив, на який саме період він продовжує перемир'я. Президент закликав також талібів, щоб вони продовжили перемир'я з їхнього боку, яке має завершитися в неділю, 17 червня.

У повідомленні в Twitter Гані наголосив, що "протягом перемир'я ми надаватимемо медичну допомогу пораненим талібам і надаватимемо їм гуманітарну допомогу в разі потреби. Ув'язнені таліби зможуть зв'язатися і зустрітися з їхніми сім'ями".

Жителі Кабула роблять селфі із бойовиками "Талібану", які приїхали на мотоциклі

У багатьох містах Афганістану в суботу, 16 червня, таліби - іноді зі зброєю в руках, іноді без - взяли участь у святкуванні перемир'я. Зокрема, як повідомляє кореспондент dpa з Кабула, у місті жителі радо вітали беззбройних бойовиків. Самі ж таліби заявляли, що в цей день вони "не виступають ні проти кого", "ми тут для миру". Перемир'я з боку "Талібану" не поширюється на іноземних військових, присутніх у країні.

Теракт у Нангархарі

Тим часом у місті Нангархар на сході Афганістану 16 червня пролунав вибух, який забрав життя щонайменше 26 осіб, повідомляє інформагенція Reuters. Начинений вибухівкою автомобіль підірвали поблизу місця зустрічі талібів і афганських військових, які планували відсвяткувати перемир'я. Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава", на яке офіційний Кабул не поширював дію перемир'я. "Талібан" заявив, що внаслідок вибуху є загиблі і серед представників руху.

Нагадаємо, у той час як афганська влада оголосила перемир'я тривалістю 10 днів, таліби заявили лише про триденне припинення вогню на період свята розговіння по завершенні священного для мусульман місяця Рамадан.