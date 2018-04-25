АТО стане ООС: що зміниться зі зміною формату операції на Донбасі

На Донбасі завершується антитерористична операція (АТО). Як анонсували раніше президент Петро Порошенко і міністр оборони Степан Полторак, 30 квітня замість АТО низка районів Донецької і Луганської областей переходять у режим операції об'єднаних сил (ООС).

Від АТО до ООС

Антитерористична операція на Сході України почалася 14 квітня 2014 року. Під час цієї операції українські правоохоронці та військові стримували наступ проросійських незаконних збройних формувань, які захопили окремі райони Донецької та Луганської областей. Увесь цей час операцією керувала Служба безпеки України (СБУ), зокрема антитерористичний штаб. Однак за чотири роки конфлікт на Донбасі фактично перетворився на "гібридну війну".

Згідно з ухваленим законом про "реінтеграцію Донбасу", антитерористичний штаб СБУ на сході замінить об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України (об'єднані сили). Це - орган управління різними групами військ та сил ЗСУ, а також Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, та інших відомств, для проведення спеціальних операцій. Саме він керуватиме всіма процесами в зоні конфлікту. Ще у середині березня Петро Порошенко призначив командувачем об'єднаного оперативного штабу ЗСУ на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Основним завданням об'єднаних сил, згідно із законом "Особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", є "стримування та відсіч російській збройної агресії" в Донецькій та Луганській областях. Фактично формат АТО змінюється на операцію об'єднаних сил, аби армія мала більше повноважень в зоні конфлікту без введення воєнного стану на цій території.

Особливий порядок на Донбасі

Об'єднаний оперативний штаб на чолі з Сергієм Наєвим вже розробив особливий порядок, що діятиме у зонах безпеки та районі бойових дій на Донбасі після закінчення АТО. Текст цього документа має у своєму розпорядженні українська редакція DW. Особливий порядок передбачає надання спеціальних повноважень військовим та органам влади.

Зокрема, вони можуть застосовувати у разі крайньої необхідності зброю та спецзасоби до осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення або інші дії, що перешкоджають виконанню операції об'єднаних сил, або намагаються несанкціоновано проникнути в райони, де проводиться операція.

Учасники операції також можуть затримувати і доставляти осіб до органів Нацполіції, перевіряти у громадян документи, за їхньої відсутності - затримувати на час, який потрібний для встановлення особи. Також вони матимуть право здійснювати огляд речей і транспорту, тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на вулицях і дорогах, не допускати транспорт і громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, заходити в житлові та інші приміщення, на території приміщень підприємств, установ та організацій, використовувати із службовою метою засоби зв'язку і транспортні засоби, які належать громадянам, підприємствам, установам і організаціям.

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Подібні дії військові та правоохоронці застосовували і під час АТО. Однак після зміни формату на операцію об'єднаних сил, в зоні конфлікту замість кількох буде єдиний центр підпорядкування, більше чіткої координації та менше корупції і контрабанди, прогнозує військово-політичний експерт Юрій Кочевенко. Окрім цього, під час операції об'єднаних сил у питаннях нацбезпеки Донецька і Луганська військово-цивільні адміністрації будуть підпорядковуватися саме об'єднаному оперативному штабу ЗСУ і командувачу Сергію Наєву, який безпосередньо перебуває в зоні конфлікту.

Особливий порядок в окремих районах Донбасу діятиме за умов, якщо буде загроза обстрілів з боку противника або здійснення ним терористичних актів і диверсій, а також якщо спостерігатиметься рух військових колон. Окрім цього, особливий порядок застосовуватимуть, якщо об'єднані сили проводитимуть заходи з пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп противника, розміновуватимуть місцевість, проводитимуть бойову та оперативну підготовку чи оперативно-розшукові роботи, а також коли виникатимуть надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру.

Межі проведення ООС

Розпорядження також визначає райони бойових дій. Ними вважатимуться території, охоплені бойовими діями уздовж лінії зіткнення, де підрозділи ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів виконують бойові завдання щодо недопущення прориву противника вглиб України. Також документ перераховує населенні пункти, які входитимуть до зони безпеки, яка є прилеглою до району бойових дій.

У зоні безпеки, за рішенням командувача об'єднаних сил, можуть створюватися райони обмеженого та забороненого доступу. Допуск до району обмеженого доступу тих, хто не залучений до проведення ООС, здійснюватиметься за рішенням командувача об'єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань та відповідних командирів. Допуск до району забороненого доступу здійснюється за відповідними перепустками, за рішенням командувача об'єднаних сил. Допуск сторонніх осіб до такого району буде заборонено.

Що зміниться для цивільних?

Документ також встановлює режими перебування в зоні безпеки на території Донбасу цивільних осіб. Зокрема, "зелений" режим встановлює, що перебування та переміщення осіб не обмежено, за винятком районів забороненого та обмеженого доступу, "жовтий" - перебування та переміщення осіб здійснюється за наявності документів, проводиться особистий огляд громадян і речей, транспортних засобів. "Червоний" режим - перебування осіб тимчасово обмежено, заборонено, пропуск громадян і посадових осіб здійснюється за наявності пропуску, транспортні засоби та громадяни на окремі ділянки місцевості та об'єкти не допускаються.

"Відповідні режими можуть тимчасово вводитися в окремих районах або в усій зоні безпеки за рішенням командувача об'єднаних сил", - йдеться в розпорядженні.

Цивільні допускатимуться в зону конфлікту, якщо самі проживають в районі проведення операції або там перебувають їхні найближчих родичі. Також вони матимуть допуск, якщо в районі проведення операції розташовані місця поховання близьких родичів або членів сім'ї, або коли вони їдуть на похорони близьких родичів або членів сім'ї в районі проведення операції. Окрім цього, цивільні допускатимуться туди за наявності права власності на об'єкти нерухомості, або якщо вони їдуть в райони проведення операції об'єднаних сил з гуманітарною метою, або для виконання дипломатичних або консульських функцій, у тому числі в рамках діяльності міжнародних організацій. Допускатимуться такі міжнародні групи виключно за клопотанням або погодженням з МЗС України.

Правозахисники вже висловлюють занепокоєння через запровадження режиму перепусток в'їзду-виїзду до зони конфлікту, адже поки не розроблені правила їхньої видачі. Окрім цього, розпорядження про введення особливого порядку на Донбасі не обговорювалися з громадськістю, відзначають в правозахисній організації "Донбас SOS".

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