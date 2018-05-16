 Атака на стадіоні в Афганістані: 8 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2018
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Новини

Атака на стадіоні в Афганістані: 8 загиблих

На стадіоні в афганському Джалалабаді під час крикетного матчу пролунала серія вибухів. Щонайменше восьмеро людей загинули, десятки інших дістали поранення.

У Джалалабаді сталася серія вибухів (архівне фото)

У Джалалабаді сталася серія вибухів (архівне фото)

Восьмеро людей загинули і ще 45 дістали поранення внаслідок низки вибухів на матчі з крикету в місті Джалалабад, що на сході Афганістану. Про це повідомила місцева влада у суботу, 19 травня. Люди зібралися ввечері у п'ятницю, 18 травня, для перегляду гри за "Кубок Рамадану".

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Вибух стався у центрі реєстрації виборців на території мечеті у місті Хост. Загинули щонайменше 14 людей і 33 були поранені. (06.05.2018)

Два напади бойовиків призвели до загибелі щонайменше 14 афганських військових та поліцейських у західній провінції Бадгіс. Влада покладає відповідальність за атаки на радикальний рух "Талібан". (23.04.2018)

Президент Афганістану Ашраф Гані наголосив на тому, організатори вибуху не мають права представляти жодну релігію. "Терористи не зупинилися перед убивством наших людей навіть під час священного місяця Рамадан. Вчиненням терористичної атаки на велелюдному спортивному стадіоні вони вкотре довели, що не пов'язані жодними принципами чи релігіями, і що вони є ворогами людства", - цитує президента інформагенція AFP.

Жодне угруповання досі не взяло на себе відповідальність за теракт, однак терористична організація "Талібан" у WhatsApp заявила, що не причетна до нападу. Провінція Нангархар, столицею якої є Джалалабад, межує з Пакистаном. Тут активно діють таліби, а також бойовики "Ісламської держави" (ІД).

Нагадаємо, що в вересні 2017 року ІД взяла на себе відповідальність за вибух під час матчу з крикету у Кабулі. Тоді загинули три особи, а ще п'ятеро дістали поранення. Крикет є популярним видом спорту в Афганістані, афганська команда бере участь у чемпіонаті світу з крикету, однак ісламісти вважають, що спорт відволікає людей від релігійних обов'язків.

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