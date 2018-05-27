Атака з ножем у поїзді на півночі Німеччини: нападник застрелений

Чоловік із ножем напав на пасажирів потягу на вокзалі міста Фленсбург у федеральній землі Шлезвіґ-Гольштейн на півночі Німеччини. Інцидент стався ввечері у середу, 30 травня. Потяг InterCity, у якому сталася атака, їхав із Кельна. Фленсбург був його кінцевою станцією. Нападник напав на одного пасажира та співробітницю поліції, яка намагалась втрутитися в суперечку, повідомляє агенція dpa. В результаті 22-річна поліцейська застрелила зловмисника.

Поліцейська та пасажир отримали поранення внаслідок нападу. Потяг був зупинений. На залізничному вокзалі та під'їзних шляхах до нього була проведена тимчасова евакуація, їх спочатку перекрили, але згодом знову відкрили для пасажирів та перехожих.

Наразі немає даних про нападника та мотиви атаки, повідомила поліція. За даними інфомагенції dpa, жодних вказівок на можливе терористичне підґрунтя атаки немає.