 Астрономи вперше виявили в Сонячній системі астероїд з глибин космосу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2018
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Новини

Астрономи вперше виявили в Сонячній системі астероїд з глибин космосу

Виявлене небесне тіло, котре охрестили номером 2015 BZ509, перебуває поблизу орбіти Юпітера, але рухається у зворотному від майже всіх тіл Сонячної системи напрямку.

Космос

Найімовірніше, що виявлений астероїд прибув до Сонячної системи з інших зоряних систем

Уперше за всю історію астрономічних спостережень науковці виявили серед тіл Сонячної системи астероїд-гостя. Результати кількарічних досліджень астрономів з Франції та Бразилії були оприлюднені в понеділок, 21 травня, в спеціалізованому британському виданні Monthy Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, передає інформагенція dpa.

У публікації зазначається, що відкрите ще 2015 року астрономами обох країн космічне тіло походить не з Сонячної системи, а з глибин космосу, найімовірніше, з якоїсь іншої зоряної системи. На даний момент астероїд-приблуда, захоплений гравітацією Сонця, перебуває поблизу орбіти Юпітера. У каталозі небесних тіл космічний зайда отримав порядковий номер 2015 BZ509.

Примітним є те, що виявлене нетутешнє небесне тіло рухається навколо Сонця в протилежному від майже всіх інших тіл Сонячної системи напрямку, зазначається в публікації.

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