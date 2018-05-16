Астрономи вперше виявили в Сонячній системі астероїд з глибин космосу

Уперше за всю історію астрономічних спостережень науковці виявили серед тіл Сонячної системи астероїд-гостя. Результати кількарічних досліджень астрономів з Франції та Бразилії були оприлюднені в понеділок, 21 травня, в спеціалізованому британському виданні Monthy Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, передає інформагенція dpa.

У публікації зазначається, що відкрите ще 2015 року астрономами обох країн космічне тіло походить не з Сонячної системи, а з глибин космосу, найімовірніше, з якоїсь іншої зоряної системи. На даний момент астероїд-приблуда, захоплений гравітацією Сонця, перебуває поблизу орбіти Юпітера. У каталозі небесних тіл космічний зайда отримав порядковий номер 2015 BZ509.

Примітним є те, що виявлене нетутешнє небесне тіло рухається навколо Сонця в протилежному від майже всіх інших тіл Сонячної системи напрямку, зазначається в публікації.

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