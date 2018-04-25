Асад планує забирати у біженців їхню власність - ЗМІ

Сирійський уряд, очевидно, планує відбирати власність біженців, пише газета Süddeutsche Zeitung у п'ятницю, 27 квітня. На початку квітня президент Башар Асад видав указ, згідно з яким власники житла у районах, відведених під нову забудову у Сирії, повинні впродовж 30 днів на місцях заявити і довести свої права на власність. Як пише газета, багато біженців не зможуть виконати дану вимогу. Це може в подальшому стати підставою для втрати права на власність і вилучення цього майна державою. За цією інформацією, під нову забудову планують першочергово відвести території в Хомсі, Алеппо та Харасті, де раніше були ключові райони повстанців.

Федеральний уряд Німеччини висловив обурення через ці плани, пише видання. "З великим занепокоєнням ми спостерігаємо за спробами режиму Асада за допомогою шитих білими нитками законодавчих ініціатив поставити під питання права власності багатьох сирійок і сирійців", - заявило німецьке МЗС. Крім того, нинішні заходи сирійського уряду мають на меті зокрема "ускладнення повернення величезної кількості сирійців", - цитує заяву зовнішньополітичного відомства ФРН Süddeutsche Zeitung.

Німеччина збирається обговорювати це питання з партнерами по Євросоюзу та у Раді Безпеки ООН.

Нині за межами Сирії проживають більше 5 мільйонів біженців з цієї країни, ще понад шість мільйонів сирійців є внутрішньо переміщеними особами.