Асад запевняє в готовності змінювати конституцію Сирії у співпраці з ООН

Дамаск розраховує розпочати співпрацю з ООН щодо змін до конституції країни, заявив президент Сирії Башар Асад після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Президент Сирії Башар Асад оголосив про готовність розпочати співпрацю з ООН в питанні розробки поправок до конституції Сирії. Про це сирійський лідер заявив у четвер, 17 травня, після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі. Під час проведених перемовин Асад згадав необхідність створення Конституційного комітету, який, за його словами, мають створити за результатами роботи Конгресу сирійського діалогу. "Ми розраховуємо розпочати відповідну роботу з ООН", - заявив Асад, цитує інформагенція "Інтерфакс".
Він також запевнив, що сирійський уряд направить список своїх делегатів у Конституційний комітет "для обговорення поправок у чинну конституцію". "Це буде зроблено якомога швидше", - наголосив сирійський правитель.
Нагадаємо, Росія виступає як союзник Башара Асада в конфлікті в Сирії, в тому числі підтримуючи війська Асада ударами російської авіації з повітря. Раніше у Кремлі нічого не повідомляли про плани щодо візиту сирійського президента до Росії. Путін, своєю чергою, назвав нинішню ситуацію в Сирії "сприятливою" для відновлення політичного процесу.
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