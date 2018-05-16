 Асад запевняє в готовності змінювати конституцію Сирії у співпраці з ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2018
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Новини

Асад запевняє в готовності змінювати конституцію Сирії у співпраці з ООН

Дамаск розраховує розпочати співпрацю з ООН щодо змін до конституції країни, заявив президент Сирії Башар Асад після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Башар Асад

Володимир Путін та Башар Асад під час зустрічі в Сочі

Президент Сирії Башар Асад оголосив про готовність розпочати співпрацю з ООН в питанні розробки поправок до конституції Сирії. Про це сирійський лідер заявив у четвер, 17 травня, після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі. Під час проведених перемовин Асад згадав необхідність створення Конституційного комітету, який, за його словами, мають створити за результатами роботи Конгресу сирійського діалогу. "Ми розраховуємо розпочати відповідну роботу з ООН", - заявив Асад, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Він також запевнив, що сирійський уряд направить список своїх делегатів у Конституційний комітет "для обговорення поправок у чинну конституцію". "Це буде зроблено якомога швидше", - наголосив сирійський правитель.

Нагадаємо, Росія виступає як союзник Башара Асада в конфлікті в Сирії, в тому числі підтримуючи війська Асада ударами російської авіації з повітря. Раніше у Кремлі нічого не повідомляли про плани щодо візиту сирійського президента до Росії. Путін, своєю чергою, назвав нинішню ситуацію в Сирії "сприятливою" для відновлення політичного процесу.

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