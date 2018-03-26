Арнольд Шварценеґґер переніс термінову операцію на серці

Американський кіноактор та екс-губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеґґер (Arnold Schwarzenegger) переніс термінову операцію на серці. Кінозірку прооперували, замінивши йому клапан аорти, про що в п'ятницю, 30 березня, повідомив представник Шварценеґґера Деніел Кетчелл у своєму Twitter-акаунті.

За даними Кетчелла, стан 70-річного актора та політика стабільний. Сам клапан вперше Шварценеґґеру вживили в 1997 році й він був тимчасовим. Тож цього разу лікарі провели успішну операцію з метою його заміни, додав Кетчелл. Раніше американський таблоїд TMZ повідомив з посиланням на власні джерела про ускладнення під час операційного втручання. Але Кетчелл цю інформацію не підтвердив.

За словами представника актора, першими словами Шварценеґґера після того, як він опритомнів після проведеної операції, були "Я повернувся".