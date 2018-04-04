Аризона й Техас відрядили нацгвардійців на кордон з Мексикою

Штати Аризона й Техас у п'ятницю, 6 квітня, оголосили про відправлення військових Національної гвардії на кордон з Мексикою. Техас заявив, що розмістить на кордоні 250 нацгвардійців упродовж 72 годин. Штат уже направив військові гелікоптери до кордону. Водночас штат Аризона планує направити до кордону 150 нацгвардійців упродовж тижня. Скільки виділять для допомоги охорони кордону Каліфорнія та Нью-Мехіко, поки не повідомлялося.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що загалом до 4000 нацгвардійців буде направлено на кордон. Нацгвардійці не виконуватимуть безпосередньо правоохоронних функцій, але допомагатимуть прикордонникам. До посилення прикордонної служби нацгвардійцями вже раніше вдавалися попередники Трампа. У 2006 році президент Джордж Буш відправив шість тисяч військових для підтримки прикордонної та митної служб США. У 2010 році Барак Обама відрядив 1200 військових для посилення боротьби із наркотрафіком та нелегальною міграцією.

Як повідомлялося, 3 квітня президент США Дональд Трамп оголосив, що військовослужбовці охоронятимуть кордон з Мексикою до завершення будівництва стіни, яка є однією з передвиборних обіцянок Трампа. Однак пропозиція витратити 25 мільярдів доларів на спорудження стіни була заблокована під час голосування в Сенаті. Нині Конгрес виділив на пропозицію Трампа лише 1,6 мільярда доларів.