Аргентина зробила крок до легалізації абортів

Нижня палата аргентинського парламенту дала "зелене світло" легалізації абортів до 14 тижня вагітності. У четвер, 14 червня, після майже 23-годинних дебатів 129 депутатів проголосували "за" пропозицію легалізації, 125 висловилися "проти". Тепер свою позицію щодо питання має висловити сенат. Якщо сенат схвалить рішення, то аборти будуть здійснюватися в державних та приватних клініках безкоштовно.

Досі в Аргентині аборти були дозволені лише у випадку зґвалтування або у разі загрози життю жінки. За оцінками, попри заборону, щороку в підпільних умовах проводили 350-500 тисяч абортів, що часом призводило до проблем зі здоров'ям і навіть до смерті жінок.

Нагадаємо, в Ірландії наприкінці травня пройшов референдум щодо легалізації абортів. 66 відсотків виборців підтримали скасування заборони абортів, яка була чинною в Ірландії з 1983 року. Прем'єр-міністр країни Лео Варадкар повідомив, що новий закон щодо абортів планують ухвалити до кінця поточного року.