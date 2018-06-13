 Аргентина зробила крок до легалізації абортів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2018

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Новини

Аргентина зробила крок до легалізації абортів

З невеликою перевагою депутати нижньої палати аргентинського парламенту підтримали легалізацію абортів. Тепер черга сенату висловити свою позицію.

Дебати щодо абортів тривали майже добу

Дебати щодо абортів тривали майже добу

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Новий законопроект республіканців забороняє аборти після 20 тижня вагітності. Демократична меншість стверджує, що це "ганебна атака" на права жінок. (04.10.2017)

Дві третини учасників референдуму підтримали скасування заборони абортів, яка була чинною в Ірландії з 1983 року. Активність виборців становила 64 відсотки. (26.05.2018)

Нижня палата аргентинського парламенту дала "зелене світло" легалізації абортів до 14 тижня вагітності. У четвер, 14 червня, після майже 23-годинних дебатів 129 депутатів проголосували "за" пропозицію легалізації, 125 висловилися "проти". Тепер свою позицію щодо питання має висловити сенат. Якщо сенат схвалить рішення, то аборти будуть здійснюватися в державних та приватних клініках безкоштовно.

Досі в Аргентині аборти були дозволені лише у випадку зґвалтування або у разі загрози життю жінки. За оцінками, попри заборону, щороку в підпільних умовах проводили 350-500 тисяч абортів, що часом призводило до проблем зі здоров'ям і навіть до смерті жінок.

Нагадаємо, в Ірландії наприкінці травня пройшов референдум щодо легалізації абортів. 66 відсотків виборців підтримали скасування заборони абортів, яка була чинною в Ірландії з 1983 року. Прем'єр-міністр країни Лео Варадкар повідомив, що новий закон щодо абортів планують ухвалити до кінця поточного року.

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Заборона абортів: європейська практика (04.04.2017)

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