 Арабська коаліція увійшла до аеропорту Ходейди в Ємені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2018

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Новини

Арабська коаліція увійшла до аеропорту Ходейди в Ємені

Урядові сили Ємену розраховують на швидку перемогу над хуситами в портовому місті.

Битва за аеропорт Ходейди, 15 червня 2018 року

Битва за аеропорт Ходейди, 15 червня 2018 року

Сили коаліції під проводом Саудівської Аравії в суботу, 16 червня, увійшли на летовище важливого портового міста Ємену, Ходейди. Про військові здобутки арабського альянсу повідомляють у штабі єменських сил. Здобуття контролю над аеропортом може стати важливим успіхом арабської коаліції на чолі з Ер-Ріядом у битві за контроль над Ходейдою, зазначає агенція новин Reuters.

DW.COM

Салех ас-Самад загинув під час повітряного удару очолюваної Саудівською Аравією коаліції по єменській провінції Ходейда. Повстанці-хусити повідомили про його смерть майже через тиждень. (23.04.2018)

Від початку конфлікту у Ємені було вбито або поранено понад п'ять тисяч дітей, повідомили у Дитячому фонді ООН. Майже кожна дитина в цій країні потребує гуманітарної допомоги. (16.01.2018)

"Збройні сили, підтримувані опором та арабським альянсом, звільнили міжнародний аеропорт Ходейди від повстанців-хуситів", - повідомляється на офіційному Twitter-акаунті єменської армії. За даними штабу, ведуться роботи із зачистки та розмінування будівлі аеропорту. Арабські сили, очолювані Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами, очікують на безпроблемне звільнення і самого міста.

Шиїтські повстанці-хусити контролюють значні території на півночі та заході Ємену, а також столицю - місто Сана. Конфлікт між ними та офіційною владою країни загострився у 2015 році. Відтоді в Ємені загинули майже 10 тисяч людей. Близько двох мільйонів стали біженцями. За оцінкою ООН, Ємен - на порозі голоду.

За війною в цій країні стоять й інтереси двох регіональних суперників - Саудівської Аравії та Ірану. Ер-Ріяд підтримує президента Абд-Раббу Мансура Хаді та міжнародно визнаний уряд Ємену. Тегеран - на боці повстанців-хуситів.

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