Апеляційний суд залишив Савченко за ґратами

Апеляційний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для позафракційної народної депутатки України Надії Савченко, яка обвинувачується у підготовці терактів і намірах повалення державної влади. Відповідне рішення щодо апеляційної скарги захисників депутатки суд оголосив ввечері у четвер, 29 березня.

Також суд відмовив у задоволенні клопотання колишнього народного депутата, героя України Степана Хмари про взяття Савченко на поруки. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 23 березня Шевченківський районний суд Києва постановив до 20 травня взяти під варту Надію Савченко без можливості внесення застави. При цьому суддя визнав безпідставним її затримання 22 березня 2018 року, оскільки депутатка не вчинила жодного злочину за фактом.

За день до того, 22 березня, Верховна Рада України проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт Савченко. Її звинувачують у діях з метою повалення конституційного ладу в країні, зокрема у підготовці терактів у парламенті.