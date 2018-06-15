Анґела Меркель може втратити посаду через кризу біженців (відео)

Німецька канцлерка, яка користується авторитетом у світі, може втратити посаду, яку обіймає 13 років, через протистояння у внутрішній політиці. Сестринська партія ХСС проти політики Меркель щодо шукачів притулку.
Світ вважає її найвпливовішою жінкою світу, на яку орієнтуються інші світові лідери. Однак зовсім інакше на Меркель дивляться у її власній країні. Багаторічна німецька канцлерка вчергове очолює велику коаліцію, якої мало хто хотів. На тлі зростання напруги в уряді ера канцлерства Меркель може добігти кінця, якщо їй не вдасться примирити ХДС та ХСС.
У парламенті обидві сестринські консервативні політичні сили входять до фракційного об'єднання. Однак відносини між ними, як і зараз, не завжди складалися гладко. Докладніше у матеріалі DW. (18.06.2018)
У Німеччині загострився конфлікт між канцлеркою та головою МВС через питання біженців. DW - про варіанти, які є у канцлерки Анґели Меркель на випадок, якщо з її уряду вийдуть міністри-члени ХСС. (15.06.2018)
Як описати те, що нині відбувається в Берліні? У будь-якому разі це точно урядова криза. І можливо, останні дні Меркель на посаді канцлерки, вважає Єнс Турау. (15.06.2018)