 Анґела Меркель може втратити посаду через кризу біженців (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.06.2018

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Європа

Анґела Меркель може втратити посаду через кризу біженців (відео)

Німецька канцлерка, яка користується авторитетом у світі, може втратити посаду, яку обіймає 13 років, через протистояння у внутрішній політиці. Сестринська партія ХСС проти політики Меркель щодо шукачів притулку.

Анґела Меркель, канцлерка Німеччини

Анґела Меркель, канцлерка Німеччини

Світ вважає її найвпливовішою жінкою світу, на яку орієнтуються інші світові лідери. Однак зовсім інакше на Меркель дивляться у її власній країні. Багаторічна німецька канцлерка вчергове очолює велику коаліцію, якої мало хто хотів. На тлі зростання напруги в уряді ера канцлерства Меркель може добігти кінця, якщо їй не вдасться примирити ХДС та ХСС.

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ХДС і ХСС: труднощі "сестринських" стосунків у Бундестазі

У парламенті обидві сестринські консервативні політичні сили входять до фракційного об'єднання. Однак відносини між ними, як і зараз, не завжди складалися гладко. Докладніше у матеріалі DW. (18.06.2018)  

Уряд Меркель на межі краху через кризу біженців: що буде далі?

У Німеччині загострився конфлікт між канцлеркою та головою МВС через питання біженців. DW - про варіанти, які є у канцлерки Анґели Меркель на випадок, якщо з її уряду вийдуть міністри-члени ХСС. (15.06.2018)  

Коментар: Кінець правління Меркель?

Як описати те, що нині відбувається в Берліні? У будь-якому разі це точно урядова криза. І можливо, останні дні Меркель на посаді канцлерки, вважає Єнс Турау. (15.06.2018)  

Прем'єр Греції Ципрас похвалив політику Меркель щодо біженців

Алексіс Ципрас в інтерв'ю Welt am Sonntag пояснив, що Меркель діяла під час кризи біженців "по-європейськи" і ризикувала своїм політичним капіталом. (16.06.2018)  

Німецькі канцлери: від Аденауера до Меркель

У Німеччині з 1949 року було сім федеральних канцлерів та одна канцлерка. Хто ці сім попередників Анґели Меркель? Огляд про канцлерів та їхню діяльність. (19.09.2013)  

Аудіо й відео до теми

Якби Меркель, Трамп і Путін були біженцями... (23.03.2018)  

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Найвпливовіша жінка світу, до якої прислухаються провідні світові лідери, - це імідж Анґели Меркель за кордоном. У Німеччині натомість канцлерка опинилася в ізоляції та може втратити посаду через опір її політиці щодо біженців.

Bundeskanzlerin Angela Merkel

Коментар: Кінець правління Меркель? 15.06.2018

Як описати те, що нині відбувається в Берліні? У будь-якому разі це точно урядова криза. І можливо, останні дні Меркель на посаді канцлерки, вважає Єнс Турау.

Berlin, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht mit Horst Seehofer (CSU)

Зеегофер: ХСС не зацікавлений у розвалі уряду 17.06.2018

Розбіжності між сестринськими партіями ХДС і ХСС щодо міграційної політики можна подолати, запевнив глава МВС ФРН Горст Зеегофер. На 18 червня заплановані засідання керівних органів обох партій.

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Нафтогаз оскаржив рішення шведського апеляційного суду

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