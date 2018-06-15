Анґела Меркель може втратити посаду через кризу біженців (відео)

Світ вважає її найвпливовішою жінкою світу, на яку орієнтуються інші світові лідери. Однак зовсім інакше на Меркель дивляться у її власній країні. Багаторічна німецька канцлерка вчергове очолює велику коаліцію, якої мало хто хотів. На тлі зростання напруги в уряді ера канцлерства Меркель може добігти кінця, якщо їй не вдасться примирити ХДС та ХСС.