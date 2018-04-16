Антисемітська атака на чоловіків у Берліні: нападника заарештували

19-річний нападник на двох чоловіків у кіпах - традиційних юдейських головних уборах - у берлінському районі Пренцлауер-Берг здався поліції. Близько опівдня четверга, 19 квітня, майже через два дні після атаки, він прийшов до земельного управління кримінальної поліції Берліна у супроводі адвоката. Агенція dpa з посиланням на правоохоронців повідомляє, що кривдник - біженець із Сирії, наразі не уточняється, скільки він уже перебуває у ФРН.

Тим часом речник поліції повідомив, що жодних свідчень щодо інциденту підозрюваний не давав. На даний момент він перебуває у слідчому ізоляторі.

Один з постраждалих від нападу, 21-річний громадянин Ізраїлю, в інтерв'ю DW зазначив, що він не юдей, а "їзраїльтянин, який виріс у арабській родині". За словами чоловіка, він із приятелем - громадянином ФРН - проводив експеримент, намагаючись дізнатися, чи безпечно у Німеччині ходити в кіпі. Їм вдалося зафільмувати напад.

У німецькому уряді раніше різко засудили антисемітський напад у Берліні. Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) заклилала до жорсткої та рішучої боротьби з будь-якими проявами антисемітизму. "Ця боротьба (...) має завершитися перемогою", - заявила вона в середу, 18 квітня. Перед цим голова МЗС Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що напади на чоловіків "лише за те, що вони носять кіпу, є нестерпними". "Євреї у нас більше ніколи не повинні відчувати загрозу. У нашій відповідальності - стати на захисті єврейського життя", - написав він у середу в Twitter.

Водночас міністерка юстиції ФРН Катаріна Барлі (Katarina Barley) назвала напад "ганьбою" для Німеччини. "Винуватці повинні бути негайно притягнуті до відповідальності", - заявила вона виданням німецької медіагрупи Funke.