 Антимігрантська опозиційна партія виграла вибори у Словенії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2018

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Новини

Антимігрантська опозиційна партія виграла вибори у Словенії

Праві виграли на виборах у Словенії, проте товаришу Віктора Орбана навряд чи буде просто сформувати коаліцію. Його опоненти тим часом готові до об'єднання.

Янеш Янша у день виборів у Словенії

Янеш Янша у день виборів у Словенії

Опозиційна  права Словенська демократична партія стала переможцем парламентських виборів у Словенії із близько 25 відсотками голосів. Підраховано вже майже 100 відсотків бюлетенів, повідомили у ніч на понеділок, 4 червня, у виборчій комісії країни. Політична сила на чолі з екс-прем'єром Янезом Яншою під час передвиборчої кампанії відзначилася своєю антимігрантською риторикою.

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Згідно з даними екзит-полів, правоцентристська Словенська демократична партія двічі екс-прем'єра Янеза Янши здобуває 24,4 відсотка голосів. Утім, сформувати правлячу коаліцію їй, можливо, так і не вдатися.

За прогнозами, найкращі шанси на перемогу має правоцентристська опозиція. Ще один з лідерів перегонів, окрім відставленого прем'єра, - політик-гуморист. (03.06.2018)

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Напередодні ввечері Янша визнав, що утворення парламентської коаліції буде непростим. "Певно, муситимемо почекати певний час, поки не стануть можливими серйозні розмови щоод утворення нового уряду", - зазначив він та наголосив, що готовий до переговорів з усіма політсилами. Знаний своєю дружбою з угорським прем'єром Віктором Орбаном Янша повторив, що криза біженців - чи не найбільший виклик для європейців.

Партія LMS - "Список Мар'яна Шареца" - здобула друге місце з 12,7 відсотка. Шарец, 40-річний гуморист та політик, який називає себе "антисистемним" гравцем, уже заявив, що може співпрацювати з іншими партіями, аби не допустити Яншу до влади, повідомляє агентство AFP. Партія екс-прем'єра Міро Церара, який у березні подав у відставку, посіла лише четверте місце із 9,7 відсотка голосів, незначно поступившись соціал-демократам, що отримали 9,9 відсотка підтримки. Ліві здобули 9,3 відсотка. Єдина партія, яка заявила про готовність до коаліції з Яншею, правоцентристська "Нова Словенія", здобула 7,1 відсотка. Разом у них - 32 депутати, тоді як для більшості потрібно 46 мандатів.

Партія Церара на попередніх виборах чотири роки тому здобула блискавичну перемогу всього через місяць після створення. І попри те, що його уряд спромігся стабілізувати економіку країни, під кінець своєї каденції він зіткнувся з невдоволенням у суспільстві. Край його урядуванню поклало рішення Верховного суду Словенії про те, що кабінет Церара діяв упереджено під час референдуму щодо масштабного будівництва залізниці до важливого порту Словенії у Копері.

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Цей крок обумовлений рішенням Верховного суду Словенії про те, що уряд Міро Церара діяв упереджено під час минулорічного референдуму щодо масштабного будівництва залізниці до важливого порту Словенії.

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