Антимігрантська опозиційна партія виграла вибори у Словенії

Опозиційна права Словенська демократична партія стала переможцем парламентських виборів у Словенії із близько 25 відсотками голосів. Підраховано вже майже 100 відсотків бюлетенів, повідомили у ніч на понеділок, 4 червня, у виборчій комісії країни. Політична сила на чолі з екс-прем'єром Янезом Яншою під час передвиборчої кампанії відзначилася своєю антимігрантською риторикою.

Напередодні ввечері Янша визнав, що утворення парламентської коаліції буде непростим. "Певно, муситимемо почекати певний час, поки не стануть можливими серйозні розмови щоод утворення нового уряду", - зазначив він та наголосив, що готовий до переговорів з усіма політсилами. Знаний своєю дружбою з угорським прем'єром Віктором Орбаном Янша повторив, що криза біженців - чи не найбільший виклик для європейців.

Партія LMS - "Список Мар'яна Шареца" - здобула друге місце з 12,7 відсотка. Шарец, 40-річний гуморист та політик, який називає себе "антисистемним" гравцем, уже заявив, що може співпрацювати з іншими партіями, аби не допустити Яншу до влади, повідомляє агентство AFP. Партія екс-прем'єра Міро Церара, який у березні подав у відставку, посіла лише четверте місце із 9,7 відсотка голосів, незначно поступившись соціал-демократам, що отримали 9,9 відсотка підтримки. Ліві здобули 9,3 відсотка. Єдина партія, яка заявила про готовність до коаліції з Яншею, правоцентристська "Нова Словенія", здобула 7,1 відсотка. Разом у них - 32 депутати, тоді як для більшості потрібно 46 мандатів.

Партія Церара на попередніх виборах чотири роки тому здобула блискавичну перемогу всього через місяць після створення. І попри те, що його уряд спромігся стабілізувати економіку країни, під кінець своєї каденції він зіткнувся з невдоволенням у суспільстві. Край його урядуванню поклало рішення Верховного суду Словенії про те, що кабінет Церара діяв упереджено під час референдуму щодо масштабного будівництва залізниці до важливого порту Словенії у Копері.