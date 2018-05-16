Антикорупційна ініціатива ЄС відкрила в Києві "Парк корупції"

"Зупинимо корупцію разом!" - таким гаслом відкривається експозиція "Парку корупції", запущеного в Києві представництвом Євросоюзу та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. В столичному ботанічному саду імені Гришка встановлені перші споруди та експонати виставки. Офіційний старт тритижневої інсталяції призначений на 2 червня.

Антикорупційні розваги

Те, що парк вирішили відкрити саме в ботанічному саду, організатори пояснили тим, що сюди приходить до 300 тисяч киян та гостей столиці України. Відвідання інсталяції буде безкоштовним і відкритим для всіх, але головний акцент, як сказав голова представництва ЄС Хюг Мінгареллі, робиться на молоді та дітях. "Мета цього проекту - дати уявлення молоді про те, як корупція проявляється і якими є механізми цього явища", - сказав він.

Офіційний старт тритижневої інсталяції "Парк корупції" призначений на 2 червня

Керівниця проекту Ярослава Гресь додала, що ідея полягала в тому, щоби не робити нових офіційних заходів і відійти від звичної практики публікацій чергових досліджень про українську корупцію, а "вийти в офлайн" і наблизити знання про це суспільне лихо до людей. Вона розповіла, що тут буде встановлений пам'ятник "Полеглому корупціонеру", який буде падати, коли одночасно дев'ятеро людей натиснуть на кнопки. За словами Гресь, цим автори хотіли вказати на те, що для подолання корупції необхідні спільні зусилля.

Для дітей буде організований лекторій, щоби пояснити їм, що таке корупція і чому вона є злом. "Молодь зможе скористатися приладами віртуальної реальності, щоби випробувати себе в ролі детектива Національного антикорупційного бюро, здійснити обшук в будинку корупціонера, взяти участь в його віртуальному арешті, оглянути лабораторію НАБУ", - сказала Гресь.

Вразити глядачів артефактами

Організатори "Парку корупції" продемонстрували журналістам перші дві з дев'яти запланованих надувних споруд і перші експонати майбутньої виставки. Ними стали надувний лекторій і найбільша споруда інсталяції під назвою "Золотий батон", яка символізує несмак корупціонерів і є копією знайденого в резиденції біглого екс-президента України Віктора Януковича "Межигір'я" муляжу батона із золота.

Журналістам продемонстрували перші експонати майбутньої виставки

Всередині пневмоспоруд наразі порожньо, але організатори вже принесли перші виставкові експонати, що засвідчують такий собі корупційний зв'язок часів: римські монети, яким дві тисячі років, а також конфісковану в одного з українських корупціонерів коштовну 30-ти кілограмову скульптуру беркута з гірського кришталю вартістю 30 тисяч доларів США.

Серед інших експонатів обіцяють продемонструвати наслідки розквіту корупції в Зімбабве, де один місцевий долар вже давно перетворився на трильйонні купюри аналогічної вартості, а також зразки популярного в колекціях корупціонерів українського бурштину. Організатори сподіваються, що "Парк корупції" відвідає багато людей, серед яких будуть проводитися опитування. Їм ставитимуть одні і ті самі питання до відвідин "Парку" і після, щоби зрозуміти, як отримана інформація вплинула на них.

Життя заможніше без корупції

Очільниця Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Ека Ткешелашвілі зазначила, що організаторам "Парку" цікаво подавати інформацію не в однобічному форматі, а зробити інтерактивний діалог. "Ми хочемо не лише звернути увагу на корупційні злочини, а й показати, що з цим можна боротися, що в інших країнах є приклади успіху і українська ситуація не є безвихідною", - сказала Ека Ткешелашвілі. Саме тому, за її словами, для "Парку корупції" був обраний формат "edutainment" - від англійських слів "education" ("освіта") і "entertainment" ("розвага").

На прес-відкритті "Парку корупції" були голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі та посол Данії Рубен Медсен

Посол Данії в Україні Рубен Медсен, який також приєднався до участі в проекті, заявив, що його країна тому і здобуває чільні місця в світових індексах щастя та комфорту життя, що тут вдалося мінімізувати рівень корупції і люди стали заможнішими і більше довіряють державі та одне одному. "Життя в країнах з низьким рівнем корупції значно краще для переважної більшості людей, і ми готові поділитися своїм досвідом з українськими друзями", - заявив Медсен.

А Хюг Мінгареллі сказав, що сподівається на ухвалення цього тижня Верховною Радою закону про створення антикорупційного суду згідно із рекомендаціями Венеціанської комісії. "Корупція в Україні не мала жодних меж впродовж 20 років: від 1992 по 2014 рік, але 2014 року народ України зробив очевидний вибір з переходу до такого типу суспільства, яке ми маємо на заході Європи. Тут також є корупція, але є й система її стримування і противаг", - сказав Мінгареллі.