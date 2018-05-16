 Антикорупційна ініціатива ЄС відкрила в Києві ″Парк корупції″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Антикорупційна ініціатива ЄС відкрила в Києві "Парк корупції"

Представництво ЄС в Україні відкрило в Києві "Парк корупції" - перший у країні інтерактивний проект із привернення уваги громадськості до проблеми корупції. Репортаж DW.

default

"Зупинимо корупцію разом!" - таким гаслом відкривається експозиція "Парку корупції", запущеного в Києві представництвом Євросоюзу та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. В столичному ботанічному саду імені Гришка встановлені перші споруди та експонати виставки. Офіційний старт тритижневої інсталяції призначений на 2 червня.

Антикорупційні розваги

Те, що парк вирішили відкрити саме в ботанічному саду, організатори пояснили тим, що сюди приходить до 300 тисяч киян та гостей столиці України. Відвідання інсталяції буде безкоштовним і відкритим для всіх, але головний акцент, як сказав голова представництва ЄС Хюг Мінгареллі, робиться на молоді та дітях. "Мета цього проекту - дати уявлення молоді про те, як корупція проявляється і якими є механізми цього явища", - сказав він. 

Офіційний старт тритижневої інсталяції Парк корупції призначений на 2 червня

Офіційний старт тритижневої інсталяції "Парк корупції" призначений на 2 червня

Керівниця проекту Ярослава Гресь додала, що ідея полягала в тому, щоби не робити нових офіційних заходів і відійти від звичної практики публікацій чергових досліджень про українську корупцію, а "вийти в офлайн" і наблизити знання про це суспільне лихо до людей. Вона розповіла, що тут буде встановлений пам'ятник "Полеглому корупціонеру", який буде падати, коли одночасно дев'ятеро людей натиснуть на кнопки. За словами Гресь, цим автори хотіли вказати на те, що для подолання корупції необхідні спільні зусилля.

Для дітей буде організований лекторій, щоби пояснити їм, що таке корупція і чому вона є злом. "Молодь зможе скористатися приладами віртуальної реальності, щоби випробувати себе в ролі детектива Національного антикорупційного бюро, здійснити обшук в будинку корупціонера, взяти участь в його віртуальному арешті, оглянути лабораторію НАБУ", - сказала Гресь.

Вразити глядачів артефактами

Організатори "Парку корупції" продемонстрували журналістам перші дві з дев'яти запланованих надувних споруд і перші експонати майбутньої виставки. Ними стали надувний лекторій і найбільша споруда інсталяції під назвою "Золотий батон", яка символізує несмак корупціонерів і є копією знайденого в резиденції біглого екс-президента України Віктора Януковича "Межигір'я" муляжу батона із золота.

Журналістам продемонстрували перші експонати майбутньої виставки

Журналістам продемонстрували перші експонати майбутньої виставки

Всередині пневмоспоруд наразі порожньо, але організатори вже принесли перші виставкові експонати, що засвідчують такий собі корупційний зв'язок часів: римські монети, яким дві тисячі років, а також конфісковану в одного з українських корупціонерів коштовну 30-ти кілограмову скульптуру беркута з гірського кришталю вартістю 30 тисяч доларів США. 

Серед інших експонатів обіцяють продемонструвати наслідки розквіту корупції в Зімбабве, де один місцевий долар вже давно перетворився на трильйонні купюри аналогічної вартості, а також зразки популярного в колекціях корупціонерів українського бурштину. Організатори сподіваються, що "Парк корупції"  відвідає багато людей, серед яких будуть проводитися опитування. Їм ставитимуть одні і ті самі питання до відвідин "Парку" і після, щоби зрозуміти, як отримана інформація вплинула на них.

Життя заможніше без корупції

Очільниця Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Ека Ткешелашвілі зазначила, що організаторам "Парку" цікаво подавати інформацію не в однобічному форматі, а зробити інтерактивний діалог. "Ми хочемо не лише звернути увагу на корупційні злочини, а й показати, що з цим можна боротися, що в інших країнах є приклади успіху і українська ситуація не є безвихідною", - сказала Ека Ткешелашвілі. Саме тому, за її словами, для "Парку корупції" був обраний формат "edutainment" - від англійських слів "education" ("освіта") і "entertainment" ("розвага").

На прес-відкритті Парку корупції

На прес-відкритті "Парку корупції" були голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі та посол Данії Рубен Медсен

Посол Данії в Україні Рубен Медсен, який також приєднався до участі в проекті, заявив, що його країна тому і здобуває чільні місця в світових індексах щастя та комфорту життя, що тут вдалося мінімізувати рівень корупції і люди стали заможнішими і більше довіряють державі та одне одному. "Життя в країнах з низьким рівнем корупції значно краще для переважної більшості людей, і ми готові поділитися своїм досвідом з українськими друзями", - заявив Медсен.

А Хюг Мінгареллі сказав, що сподівається на ухвалення цього тижня Верховною Радою закону про створення антикорупційного суду згідно із рекомендаціями Венеціанської комісії. "Корупція в Україні не мала жодних меж впродовж 20 років: від 1992 по 2014 рік, але 2014 року народ України зробив очевидний вибір з переходу до такого типу суспільства, яке ми маємо на заході Європи. Тут також є корупція, але є й система її стримування і противаг", - сказав Мінгареллі. 

DW.COM

Боротьба з корупцією - чи не найголовніша вимога міжнародних партнерів України. Чому українські корупціонери досі не за ґратами? Як зробити, щоб механізм боротьби з корупцією справді запрацював? Дивіться пояснення DW. (23.04.2018)

Розслідування Володимира Торбіча з "Четвертої влади" про бурштинові війни, незаконні забудови й корупцію дратують бізнесменів і депутатів. Нещодавно його офіс підпалили. Про роботу активіста - у проекті DW #LocalHeroes. (29.03.2018)

Також за темою

Belgien Brüssel Veranstaltung im Europäischen Parlament

Боротьба з корупцією: як у Брюсселі Луценку поради давали 25.04.2018

Генпрокурор України Юрій Луценко відвідав Брюссель, аби похвалитися успіхами у боротьбі з корупцією. Натомість він отримав додаткові поради, як це краще робити.

Karteikarte von Dmytro Krjutschkov auf der Seite des ukrainischen Innenministeriums

Розшукуваний НАБУ екс-депутат Крючков вийшов з німецької тюрми 17.05.2018

Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, екстрадиції якого домагається НАБУ, вийшов з німецької в'язниці під заставу. Як з'ясувала DW, переховуючись від слідства, Крючков отримав притулок у Росії.

(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018) 18.05.2018

Багатомільйонні активи, пов’язані з Януковичем та його оточенням, фігурують у різних кримінальних провадженнях. Та чи зможе Україна повернути собі награбоване? Хто нині управляє цими статками? І чому громадські активісти б'ють на сполох?

Докладно

default

У Києві з'явився "Парк корупції"

У Києві з'явився "Парк корупції" - інтерактивний проект із привернення уваги громадськості до проблеми корупції. 

ЄСПЛ дав свою оцінку українському мораторію на продаж землі

ЄСПЛ ухвалив рішення щодо мораторію продажу землі в Україні

Європейський суд з прав людини виніс постанову у справі "Зеленчук і Цицюра проти України". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  