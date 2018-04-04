 Американський есмінець підійшов до берегів Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2018
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Новини

Американський есмінець підійшов до берегів Сирії

Есмінець ВМС США Donald Cook підійшов на відстань 100 кілометрів від берегів Сирії. Спостерігачі повідомляють про готовність сирійської армії до евакуації.

Есмінець ВМС США Donald Cook

Есмінець ВМС США Donald Cook

Американський есмінець Donald Cook (DDG-75) підійшов до берегів Сирії неподалік від сирійського міста Тартус, де розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії, повідомив у вівторок, 10 квітня, телеканал CNN Turk. Есмінець, оснащений 56 крилатими ракетами Tomahawk, а також системою протиракетної оборони "Іджіс", дислокований на відстані близько 100 кілометрів від берега.

Напередодні есмінець вийшов з кіпрського порту Ларнака і попрямував до берегів Сирії. При цьому його чотири рази облітали російські військові літаки.

За даними західних ЗМІ, найближчим часом до Donald Cook приєднається також ракетний есмінець ВМС США Porter. Вони є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Як повідомив зранку у вівторок Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, сирійська армія та її союзники готові до екстреної евакуації з усіх військових аеропортів та баз, які розташовані в Дамаску і в провінції Хомс, а також в районах Тартуса та Латакії. За даними спостерігачів, з деяких військових об'єктів сирійської армії вже була проведена евакуація. 

Як повідомлялось, після ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума США не виключають військових кроків проти уряду президента Сирії Башара Асада. Президент США Дональд Трамп 9 квітня заявив, що упродовж найближчих 24-48 годин його адміністрація ухвалить швидке та "важливе" рішення. Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що США готові дати відповідь на хіматаку разом з ООН або без неї. 

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США закликали Раду Безпеки ООН провести розслідування хімічної атаки в сирійському місті Дума. Росія наполягає, що цей інцидент є постановочним. (10.04.2018)

За даними гуманітарних організацій, в результаті скидання бочкової бомби з хімікатами в Східній Гуті загинули до 150 осіб. США хочуть притягти до відповідальності РФ як союзницю Асада, якщо ці повідомлення підтвердяться. (08.04.2018)

Нагадаємо, в квітні минулого року у відповідь на хімічну атаку в сирійському місті Хан-Шейхун бойові кораблі військово-морського флоту США обстріляли з акваторії Середземного моря сирійську військову базу Шайрат крилатими ракетами Tomahawk.

Гуманітарна організація "Білі шоломи" заявила, що в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над містом Дума, що вважається останнім осередком опору в регіоні. За даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії" (UOSSM), жертвами стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти.

За інформацією бійців угруповання "Джейш аль-Іслам", яке веде боротьбу проти сил Асада, загинули близько сотні осіб. МЗС РФ і сирійське державне інформагентство SANA назвали повідомлення про атаку дезінформацією.
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