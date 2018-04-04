Американський есмінець підійшов до берегів Сирії

Американський есмінець Donald Cook (DDG-75) підійшов до берегів Сирії неподалік від сирійського міста Тартус, де розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії, повідомив у вівторок, 10 квітня, телеканал CNN Turk. Есмінець, оснащений 56 крилатими ракетами Tomahawk, а також системою протиракетної оборони "Іджіс", дислокований на відстані близько 100 кілометрів від берега.

Напередодні есмінець вийшов з кіпрського порту Ларнака і попрямував до берегів Сирії. При цьому його чотири рази облітали російські військові літаки.

За даними західних ЗМІ, найближчим часом до Donald Cook приєднається також ракетний есмінець ВМС США Porter. Вони є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Як повідомив зранку у вівторок Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, сирійська армія та її союзники готові до екстреної евакуації з усіх військових аеропортів та баз, які розташовані в Дамаску і в провінції Хомс, а також в районах Тартуса та Латакії. За даними спостерігачів, з деяких військових об'єктів сирійської армії вже була проведена евакуація.

Як повідомлялось, після ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума США не виключають військових кроків проти уряду президента Сирії Башара Асада. Президент США Дональд Трамп 9 квітня заявив, що упродовж найближчих 24-48 годин його адміністрація ухвалить швидке та "важливе" рішення. Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що США готові дати відповідь на хіматаку разом з ООН або без неї.

Нагадаємо, в квітні минулого року у відповідь на хімічну атаку в сирійському місті Хан-Шейхун бойові кораблі військово-морського флоту США обстріляли з акваторії Середземного моря сирійську військову базу Шайрат крилатими ракетами Tomahawk.

Гуманітарна організація "Білі шоломи" заявила, що в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над містом Дума, що вважається останнім осередком опору в регіоні. За даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії" (UOSSM), жертвами стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти.

За інформацією бійців угруповання "Джейш аль-Іслам", яке веде боротьбу проти сил Асада, загинули близько сотні осіб. МЗС РФ і сирійське державне інформагентство SANA назвали повідомлення про атаку дезінформацією.