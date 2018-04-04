 Аліменти на батьків: як це врегульовано у ФРН? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.04.2018
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Політика й суспільство

Аліменти на батьків: як це врегульовано у ФРН? (відео)

Чи повинні діти платити аліменти на утримання літніх батьків? В Україні ще думають, а в Німеччині це вже працює. Як саме?

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Дискусія про те, чи повинні діти утримувати літніх батьків, німцям знайома. Адже німецьке суспільство невпинно старіє. За оцінками, до 2050 року кожному третьому мешканцеві Німеччини буде за 60 років. Якщо німці похилого віку фізично спроможні, то вони, по ідеї, самі фінансують своє проживання. Базовим доходом є пенсія. Інша справа, якщо батьки офіційно визнані неспроможними та такими, що потребують догляду. Тоді держава справді може змусити дітей платити так звані "аліменти на батьків". Подробиці - у відео:

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