 Альтмаєр: ЄС не хоче торговельної війни зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018
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Новини

Альтмаєр: ЄС не хоче торговельної війни зі США

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр відбув до Вашингтона. Він наголосив, що у переговорах з США щодо спецмит відстоюватиме думку Єврокомісії.

Symbolbild Handelskrieg USA und EU (Imago/Ralph Peters)

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) перед візитом до Вашингтона у неділю, 18 березня, заявив, що американські спецмита на європейські сталь і алюміній можуть спричинити торговельну війну. "Я не хочу, щоб між Європою та США почалась торгівельна війна", - сказав він у розмові з ARD. 

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Вашингтон запроваджує 25-відсоткове мито на імпортну сталь та 10-відсоткове ввізне мито - на алюміній. Винятки зроблять для Канади та Мексики. (08.03.2018)

Після переговорів між США та Євросоюзом щодо ввізних мит на сталь і алюміній, президент США Дональд Трамп заявив, що вони можуть бути скасовані лише за умови аналогічного кроку з боку Брюсселя. (11.03.2018)

Німецький міністр наголосив, що зацікавлений у виробленні Німеччиною сталі "за конкуретноспроможними цінами", і додав, що "бажав би такого і США". При цьому Альтмаєр вказав на важливість діалогу зі США щодо запланованих Вашингтоном торговельних мит.

Альтмаєр окремо наголосив, що Європа не дасть Сполученим Штатам "розділити себе", однак не висловив впевненості, що до кінця тижня Вашингтону і Брюсселю вдасться домовитись.

ЄС вже оприлюднив перелік американських товарів, щодо яких запровадить спецмита, якщо анонсовані президентом США Дональдом Трампомввізні мита на сталь і алюміній набудуть чинності, повідомляє агенція AP.

Нагадаємо, 8 березня Дональд Трамп офіційно оголосив, що запроваджує 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію. 

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