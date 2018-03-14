Альтмаєр: ЄС не хоче торговельної війни зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) перед візитом до Вашингтона у неділю, 18 березня, заявив, що американські спецмита на європейські сталь і алюміній можуть спричинити торговельну війну. "Я не хочу, щоб між Європою та США почалась торгівельна війна", - сказав він у розмові з ARD.

Німецький міністр наголосив, що зацікавлений у виробленні Німеччиною сталі "за конкуретноспроможними цінами", і додав, що "бажав би такого і США". При цьому Альтмаєр вказав на важливість діалогу зі США щодо запланованих Вашингтоном торговельних мит.

Альтмаєр окремо наголосив, що Європа не дасть Сполученим Штатам "розділити себе", однак не висловив впевненості, що до кінця тижня Вашингтону і Брюсселю вдасться домовитись.

ЄС вже оприлюднив перелік американських товарів, щодо яких запровадить спецмита, якщо анонсовані президентом США Дональдом Трампомввізні мита на сталь і алюміній набудуть чинності, повідомляє агенція AP.

Нагадаємо, 8 березня Дональд Трамп офіційно оголосив, що запроваджує 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію.