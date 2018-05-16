Альтмаєр: Європа відповість на принцип "Америка передусім"

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) відповів на критику американського президента Дональда Трампа щодо будівництва газогону "Північний потік-2". В інтерв'ю телеканалу ARD Альтмаєр пов'язав бажання Вашингтона заблокувати прокладання "Північного потоку-2" дном Балтійського моря з прагненням США продавати Європі зріджений газ. "(Американці - Ред.) мають велику інфраструктуру для зрідженого газу (…) однак зріджений газ буде помітно дорожчим за газ із газопроводу, тому блокування "Північного потоку-2" саме по собі не гарантуватиме експорту (американського газу. - Ред.)", - цитує міністра інформагенція Reuters.

Альтмаєр наголосив, що Європа відповість на гасло президента Трампа "Америка передусім". "США - наші друзі і партнери, і ми прагнемо захищати наші спільні цінності. Однак якщо "Америка передусім" і вони ставлять свої економічні інтереси поперед інших, тоді вони повинні очікувати, що Європа визначатиме свої інтереси і боротиметься за них", - заявив Альтмаєр.

Раніше Альтмаєр заявляв, що виступає за рішення щодо "Північного потоку-2", котре задовільнить і Україну, і Росію.

До того посол США у Німеччині Річард Гренелл назвав стратегію газопроводу "Північний потік-2" "дуже проблематичною" і застеріг від посилення російського впливу на ФРН та ЄС через його будівництво. США розглядають можливості запровадження санкцій щодо компаній, залучених до створення і функціонування "Північного потоку-2".