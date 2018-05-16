 Альтмаєр: Європа відповість на принцип ″Америка передусім″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2018
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Новини

Альтмаєр: Європа відповість на принцип "Америка передусім"

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр заявив, що Європа відповість на гасло президента Трампа "Америка передусім", та пов'язав критику проекту "Північний потік-2" з прагненням США продавати Європі зріджений газ.

Петер Альтмаєр

Петер Альтмаєр

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) відповів на критику американського президента Дональда Трампа щодо будівництва газогону "Північний потік-2". В інтерв'ю телеканалу ARD Альтмаєр пов'язав бажання Вашингтона заблокувати прокладання "Північного потоку-2" дном Балтійського моря з прагненням США продавати Європі зріджений газ. "(Американці - Ред.) мають велику інфраструктуру для зрідженого газу (…) однак зріджений газ буде помітно дорожчим за газ із газопроводу, тому блокування "Північного потоку-2" саме по собі не гарантуватиме експорту (американського газу. - Ред.)", - цитує міністра інформагенція Reuters.

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Посол США у Німеччині Річард Гренелл вважає стратегію газопроводу "Північний потік-2" "дуже проблематичною" і застерігає від посилення російського впливу на ФРН та ЄС через його будівництво. (13.05.2018)

У Державному департаменті США заявляють, що проект газогону "Північний потік-2" між РФ та Німеччиною ризикує потрапити під американські санкції. (17.05.2018)

Альтмаєр наголосив, що Європа відповість на гасло президента Трампа "Америка передусім". "США - наші друзі і партнери, і ми прагнемо захищати наші спільні цінності. Однак якщо "Америка передусім" і вони ставлять свої економічні інтереси поперед інших, тоді вони повинні очікувати, що Європа визначатиме свої інтереси і боротиметься за них", - заявив Альтмаєр.

Раніше Альтмаєр заявляв, що виступає за рішення щодо "Північного потоку-2", котре задовільнить і Україну, і Росію.

До того посол США у Німеччині Річард Гренелл назвав стратегію газопроводу "Північний потік-2" "дуже проблематичною" і застеріг від посилення російського впливу на ФРН та ЄС через його будівництво. США розглядають можливості запровадження санкцій щодо компаній, залучених до створення і функціонування "Північного потоку-2".

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Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018)

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