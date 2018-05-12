 Альтмаєр хоче консенсусу між Україною і РФ щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Альтмаєр хоче консенсусу між Україною і РФ щодо "Північного потоку-2"

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр виступає за рішення щодо "Північного потоку-2", котре задовільнить і Україну, і Росію.

Петер Альтмаєр

Петер Альтмаєр обговорив будівництво "Північного потоку-2" в Києві (архівне фото)

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) під час візиту до Києва у понеділок, 14 травня, зазначив, що у суперечці щодо газогону "Північний потік-2" потрібно досягти згоди між Україною та Росією, інформує агенція dpa. Має бути знайдене рішення, що враховує інтереси усіх залучених сторін, сказав він. 

DW.COM

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр висловився на підтримку проекту газогону "Північний потік-2". Він також наголосив, що німецький уряд "повністю і безсумнівно візьме до уваги інтереси України". (16.04.2018)

Посол США у Німеччині Річард Гренелл вважає стратегію газопроводу "Північний потік-2" "дуже проблематичною" і застерігає від посилення російського впливу на ФРН та ЄС через його будівництво. (13.05.2018)

Під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом міністр також зазначив, що Німеччина "дуже серйозно" ставиться до своєї відповідальності перед Україною в цьому питанні.

"Ми повинні поважати і інтереси України, в тому числі фінансові, виробити гарантії з тим, щоб продовжити транзит газу Україною і досягти позитивних результатів", - наводить слова Петера Альтмаєра офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

Володимир Гройсман зі свого боку підкреслив важливість підтримки Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України. Стосовно проекту газогону "Північний потік-2" Гройсман заявив, що це виключно політичний проект для політичного тиску на Україну та Європу.

"Для Росії це вигідний проект, який в довгостроковій перспективі забезпечить залежність всієї Європи від Росії. І при цьому не існує жодної реальної гарантії, що Північний потік - 2 не буде використано у політичних цілях", - підкреслив прем'єр-міністр України. 

Нагадаємо, що міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр здійснює візит до України і Росії. Українська столиця - перша зупинка в дводенному турне німецького міністра. Після Києва Альтмаєр відвідає Москву.

Також за темою

Deutschland Weitere Sondierungen für eine Jamaika-Koalition

Міністр економіки ФРН здійснює візит до Києва 14.05.2018

Петер Альтмаєр у Києві зустрівся з представниками німецького бізнесу. Під час переговорів міністра економіки Німеччини у Києві та Москві головною темою буде енергетична політика.

Peter Altmaier Bundeswirtschaftsminister

Міністр економіки ФРН їде в Україну та Росію говорити про "Північний потік-2" 07.05.2018

Глава мінекономіки Німеччини Петер Альтмаєр планує обговорити зі своїми російським і українським колегами проект газопроводу "Північний потік-2", повідомили джерела dpa в колах уряду Німеччини.

Nord Stream 2 - Insel Rügen

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр підтримує "Північний потік-2" 16.04.2018

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр висловився на підтримку проекту газогону "Північний потік-2". Він також наголосив, що німецький уряд "повністю і безсумнівно візьме до уваги інтереси України".

Докладно

Жоакім (Кім) Торра був обраний новим лідером Каталонії

Каталонія: лідер з'явився - криза не подолана

Парламент Каталонії обрав новим главою регіону Кіма Торру. Це призначення навряд чи сприятиме розв'язанню кризи. 

Тель-Авів

Ізраїль: велетень хай-тек на слабких ногах

Увесь світ дивиться сьогодні на Ізраїль. Країна вражає своїми здобутками у сфері ІТ. Але багато в чому вона пасе задніх. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  