Альтмаєр хоче консенсусу між Україною і РФ щодо "Північного потоку-2"

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) під час візиту до Києва у понеділок, 14 травня, зазначив, що у суперечці щодо газогону "Північний потік-2" потрібно досягти згоди між Україною та Росією, інформує агенція dpa. Має бути знайдене рішення, що враховує інтереси усіх залучених сторін, сказав він.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом міністр також зазначив, що Німеччина "дуже серйозно" ставиться до своєї відповідальності перед Україною в цьому питанні.

"Ми повинні поважати і інтереси України, в тому числі фінансові, виробити гарантії з тим, щоб продовжити транзит газу Україною і досягти позитивних результатів", - наводить слова Петера Альтмаєра офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

Володимир Гройсман зі свого боку підкреслив важливість підтримки Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України. Стосовно проекту газогону "Північний потік-2" Гройсман заявив, що це виключно політичний проект для політичного тиску на Україну та Європу.

"Для Росії це вигідний проект, який в довгостроковій перспективі забезпечить залежність всієї Європи від Росії. І при цьому не існує жодної реальної гарантії, що Північний потік - 2 не буде використано у політичних цілях", - підкреслив прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, що міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр здійснює візит до України і Росії. Українська столиця - перша зупинка в дводенному турне німецького міністра. Після Києва Альтмаєр відвідає Москву.