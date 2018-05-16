Александер Гуґ: Ми на початку спіралі насильства на Донбасі

DW: Пане Гуґ, в чому причина чергової ескалації на Донбасі?

Александер Гуґ (Alexander Hug): Протягом останніх трьох тижнів СММ ОБСЄ спостерігає по обидві боки лінії фронту важку зброю, кількість якої збільшується. Ідеться, зокрема, про танки, міномети, артилерію, ГРАДи, які мали б бути відведені від лінії фронту згідно з мінськими угодами. Було також зафіксовано застосування цієї зброї. Водночас загалом за останні два-три тижні ми спостерігаємо збільшення кількості порушень перемир'я, що призводить до збільшення чисельності постраждалих серед мирного населення, збільшення кількості зруйнованої інфраструктури і збільшення числа інцидентів, пов’язаних з нашими спостерігачами. Це все призводить до посилення напруги в регіоні і збільшення насильства. Головна причина тут - це недотримання базових військово-технічних заходів, прописаних мінськими угодами.

Тобто важка зброя знову на лінії фронту?

Я не можу сказати, що вся важка зброя повернута на лінію фронту, але за останні кілька тижнів ми спостерігаємо там все більше важкої зброї у зоні вогневого ураження, ніж раніше.

Чи можливо сказати, що стало збудником чергової ескалації? Яка дія чи провокація і з якого боку від лінії фронту?

Це неможливо сказати, і я не думаю, що з'ясовувати, хто винен, якось допомогло б. Факт полягає в тому, що обидві сторони не дотримуються того, про що вони домовились, обидві сторони говорять, що вони лише стріляють у відповідь. І ви можете лише уявити собі логіку такої аргументації: якщо ви стріляєте у відповідь, ви маєте очікувати, що інша сторона також стрілятиме у відповідь, на що ви знову стрілятимете у відповідь на цю відповідь. І це буде безкінечна спіраль насильства, і я думаю, що ми на початку такої спіралі.

Ви вважаєте, це лише початок?

Я не знаю, наскільки далеко це зайде, але точно є ймовірність того, що буде набагато гірше, ніж зараз, якщо потрібні заходи не будуть вжиті, щоб відвести важке озброєння назад і примусити до режиму припинення вогню, як це було узгоджено.

Російські ЗМІ та медіа так званої "ДНР" пов'язують ескалацію з фіналом Чемпіонату світу з футболу, якийпроходитиме у Росії. Мовляв, Україна своїми активними військовими діями хоче зіпсувати святковий настрій. Чи поділяєте ви таку думку?

Ви знаєте, що СММ ОБСЄ не спекулює на таких темах. Причина, чому порушення перемир'я тривають з обох боків лінії конфлікту менш важлива, ніж чому обіцянки, надані в Мінську, не виконуються. Якщо ви читаєте наші доповіді, ви можете чітко побачити, що зброя, яка мала бути відведена, позиції, які мали бути звільнені, міни, які мали бути прибрані - все це ще на своїх місцях. Зброя не відведена, і позиції не звільнені. Я думаю, питання, яке тут має бути поставлено: чому сторони не виконують обіцянки, які вони дали у Мінську, і чому вони не ставлять тривоги, потреби і страхи мирного населення на перше місце. Якщо вони зроблять це, ситуація значно зміниться. Усе інше буде лише спекуляцією і не посприяє вирішенню ситуації. Давайте сконцентруємося на тому, про що було домовлено, прискоримо заходи, які принесуть спокій, якщо їх повністю виконати.

Якщо порівняти загострення ситуації на сході України з попереднім часом, наскільки складна ситуація нині?

Якщо порівнювати з останніми місяцями, це найгірший період, коли ми спостерігаємо значне використання важкого озброєння. Цьогоріч це один з найбільш важких моментів, які ми бачили. Протягом дня ми маємо від двохсот випадків порушення перемир'я до двох тисяч, як це було востаннє 16 травня. Кількість порушень перемир'я коливається в різні дні. І велика чисельність постраждалих серед мирного населення - це прямий наслідок напруги, що зростає. Якщо домовленості не будуть повністю виконуватися, мирне населення і далі страждатиме.