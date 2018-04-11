 Александер Гуґ: До Луганська 9 травня введуть велику кількість військової техніки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2018
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Новини

Александер Гуґ: До Луганська 9 травня введуть велику кількість військової техніки

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ повідомив, що проросійські сепаратисти так званої "ЛНР" розмістили багато військової техніки на околицях Луганська і 9 травня мають намір ввести їх до міста.

Ukraine Zaitsevo Alexander Hug bei Absturzstelle des malaysischen Passagierflugzeugs (picture-alliance/dpa/OSCE)

Незаконні військові формування так званої "ЛНР" розмістили велику кількість військової техніки біля Луганська, що порушує мінські домовленості. Про це у п'ятницю, 13 квітня, заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ, якого цитують в офіційному Twitter-акаунті СММ ОБСЄ в Україні. За його словами, техніка вже розташована на околиці Луганська, а 9 травня її планують ввести в місто.

Також Гуґ наголосив, що неподалік підконтрольного Україні села Анадоль Донецької області зафіксовано розміщення шести самохідних гаубиць, що також є порушенням домовленостей. А біля села Верхньошироківське, яке розташоване на непідконтрольній українському уряду території, було зафіксовано, як два танки перебувають у безпосередній близькості до житлових будинків, використовуючи їх як прикриття. У Twitter-акаунті СММ ОБСЄ опублікували фотографію, яка підтверджує цей факт. 

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Крім того, Гуґ повідомив, що минулого тижня СММ зареєструвала зменшення кількості порушень перемир'я на Донбасі на десять відсотків. При цьому 95 відсотків зафіксованих випадків насильства відбулося в чотирьох районах, а на решті території Донбасу ситуація була переважно спокійною. "Минулий тиждень показав, що сторони можуть припинити стріляти і вбивати", - зауважив Александер Гуґ.

Загалом спостерігачі СММ ОБСЄ від початку "великоднього перемир'я" з 30 березня зафіксували 1721 порушення режиму припинення вогню. Найчастіше перемир'я порушувалось 10-11 квітня. Через це багато людей отримали травми, зазначив Гуґ, не уточнивши при цьому кількості постраждалих. Він також нагадав, що минулого року на Донбасі загинули і отримали травми 480 мирних жителів, а з початку 2018-го року - 39 осіб.
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