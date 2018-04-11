Александер Гуґ: До Луганська 9 травня введуть велику кількість військової техніки

Незаконні військові формування так званої "ЛНР" розмістили велику кількість військової техніки біля Луганська, що порушує мінські домовленості. Про це у п'ятницю, 13 квітня, заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ, якого цитують в офіційному Twitter-акаунті СММ ОБСЄ в Україні. За його словами, техніка вже розташована на околиці Луганська, а 9 травня її планують ввести в місто.

Також Гуґ наголосив, що неподалік підконтрольного Україні села Анадоль Донецької області зафіксовано розміщення шести самохідних гаубиць, що також є порушенням домовленостей. А біля села Верхньошироківське, яке розташоване на непідконтрольній українському уряду території, було зафіксовано, як два танки перебувають у безпосередній близькості до житлових будинків, використовуючи їх як прикриття. У Twitter-акаунті СММ ОБСЄ опублікували фотографію, яка підтверджує цей факт.

Крім того, Гуґ повідомив, що минулого тижня СММ зареєструвала зменшення кількості порушень перемир'я на Донбасі на десять відсотків. При цьому 95 відсотків зафіксованих випадків насильства відбулося в чотирьох районах, а на решті території Донбасу ситуація була переважно спокійною. "Минулий тиждень показав, що сторони можуть припинити стріляти і вбивати", - зауважив Александер Гуґ.

Загалом спостерігачі СММ ОБСЄ від початку "великоднього перемир'я" з 30 березня зафіксували 1721 порушення режиму припинення вогню. Найчастіше перемир'я порушувалось 10-11 квітня. Через це багато людей отримали травми, зазначив Гуґ, не уточнивши при цьому кількості постраждалих. Він також нагадав, що минулого року на Донбасі загинули і отримали травми 480 мирних жителів, а з початку 2018-го року - 39 осіб.