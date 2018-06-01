 Акції на підтримку Сенцова пройшли в різних країнах світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2018

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Новини

Акції на підтримку Сенцова пройшли в різних країнах світу

Акції за звільнення ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова відбулися не лише в Україні, а й в багатьох інших державах світу. До глобальної кампанії також долучилися дипломати.

Акції на підтримку Олега Сенцова відбулися 1 і 2 червня в багатьох країнах світу

Акції на підтримку Олега Сенцова відбулися 1 і 2 червня в багатьох країнах світу

У Києві у суботу, 2 червня, участь в акції на підтримку ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова та інших громадян України, котрі зазнали переслідувань у Росії, взяли кілька сотень людей. Заходи на підтримку ув'язнених в РФ українців з вимогою звільнити їх провели також і в низці інших українських міст.

Демонстрація на підтримку Олега Сенцова у Києві

Демонстрація на підтримку Олега Сенцова у Києві

До кампанії приєдналися дипломати

Тим часом до глобальної кампанії за звільнення ув'язненого Олега Сенцова приєдналися й посольство США та Великобританії в Україні. Повідомлення про це поширили прес-служби американського та британського диппредставництв на своїх сторінках в соціальних мережах Facebook та Twitter.

"Велика Британія підтримує глобальну кампанію із закликом до Росії звільнити Олега Сенцова та інших політичних в'язнів", - зазначається також в заяві прес-служби британського посольства в Україні, оприлюдненій в Facebook.

Затримання в Росії 

Підтримати Сенцова вийшли і в Росії, де не обійшлося без затримань. За даними правозахисного порталу ОВД-Инфо, цього дня у Санкт-Петербурзі затримали активістів, котрі розгорнули прапор України перед будівлею суду. Проти двох затриманих склали протоколи про повторне порушення порядку проведення громадського заходу. Ще одну дівчину відпустили без складання протоколу.

У Москві підтримати Олега Сенцова вийшло понад 15 осіб, повідомляє радіостанція "Эхо Москвы". Згідно з повідомленням, серед учасників був і режисер Борис Хлєбніков. Про затримання не повідомляється.

Організатори кампанії #SaveOlegSentsov на сторінці в інтернет-сервісі Flickr опублікували фотографії з акцій і в таких, як Ліон, Париж, Бордо, Лейпциг, Оттава, Женева, Варшава, Рига, Сідней, Тель-Авів, Брюссель, Відень. Раніше організатори кампанії анонсували проведення 1-2 червня акцій в близько 50 містах в десятках країн світу. 

Президент України Петро Порошенко подякував усім учасникам демонстрацій, написавши про це в соціальній мережі Twitter.

Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його засуджено до 20 років позбавлення волі. У середині травня Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких незаконно ув'язнили у РФ та анексованому Криму. 

  • Олег Сенцов

    Українські політв'язні в Росії

    Олег Сенцов

    Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Свою провину він не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. Перебуває в ув'язненні у Сибіру.

  • Олександр Кольченко

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Кольченко

    27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Сибіру.

  • Олексій Чирній

    Українські політв'язні в Росії

    Олексій Чирній

    Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років. З липня 2017 року останнім місцем відбування покарарння Чирнія є колонія в Магадані на Далекому Сході Росії.

  • Сергій Литвинов

    Українські політв'язні в Росії

    Сергій Литвинов

    34-річного жителя Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували за звинуваченням у розбої. Суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії. Зараз він утримується у в'язниці в Магадані.

  • Микола Карпюк

    Українські політв'язні в Росії

    Микола Карпюк

    53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014 року за невідомих обставин. Його звинувачують в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявив, що підписав свідчення під тортурами. Засуджений до 22,5 року ув'язнення суворого режиму. Перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

  • Станіслав Клих

    Українські політв'язні в Росії

    Станіслав Клих

    Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні в 1994 році. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений до 20 років суворого режиму. У вересні 2017-го відправлений до психіатричної лікарні, нині - знову в колонії. За останніми даними, стан здоров'я Клиха значно погіршився.

  • Володиммир Балух

    Українські політв'язні в Росії

    Володимир Балух

    4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням на своєму будинку в селі Серебрянка українського прапора, а також таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Балуха звинуватили в начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. 19 березня 2018 року Балух оголосив голодування на знак протесту.

  • Геннадій Афанасьєв

    Українські політв'язні в Росії

    Геннадій Афанасьєв

    Затримали в Сімферополі у травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

  • Юрій Солошенко

    Українські політв'язні в Росії

    Юрій Солошенко

    75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

  • Надія Савченко

    Українські політв'язні в Росії

    Надія Савченко

    У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

  • Роман Сущенко

    Українські політв'язні в Росії

    Роман Сущенко

    Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. Сущенка звинувачують у шпигунстві. Сам затриманий, який з тих пір перебуває під арештом, його колеги і родина називають всі обвинувачення сфабрикованими. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

  • Ільмі Умеров

    Українські політв'язні в Росії

    Ільмі Умеров

    У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

  • Ахтем Чийгоз

    Українські політв'язні в Росії

    Ахтем Чийгоз

    11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.

    Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик


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