Активісти: У законі про Антикорупційний суд є норма, яка не обговорювалась в Раді

Закон про Вищий антикорупційний суд містить норму, яка дозволяє розглядати апеляції по уже відкритих справ в судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді. Цю норму в тексті закону, оприлюдненому у середу, 13 червня, виявив Центр протидії корупції (ЦПК).

Антикорупціонери повідомляють, що ця правка не була зачитана у сесійній залі перед ухваленням закону, яке відбулось 7 червня, та не обговорювалася у профільному комітеті. За їхніми даними, вона з'явилася у тексті правок до закону, розданому в комітеті за годину до голосування, однак її не було у запропонованій комітетом редакції порівняльної таблиці до другого читання, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Ця норма означає, що апеляції по справах НАБУ, розгляд яких уже почався в загальних судах першої інстанції, розглядатимуться в обхід Антикорупційного суду. У ЦПК повідомляють, що ця норма також суперечить попереднім домовленостям з міжнародними партнерами України, оскільки апеляційний розгляд справ, які зараз знаходяться на розгляді в загальних судах, мала б відбутися в апеляційній палаті Антикорупційного суду.

"Ця норма - це амністія для всіх топ-корупціонерів, чиї справи уже в судах. Це зміна попередніх домовленостей і тексту самого законопроекту прямо перед голосуванням, - заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін. За його словами, справи Мартиненка, Насірова та інших посадовців так і залишаться в звичайних судах.

У ЦПК також повідомили, що найближчі вироки щодо топ-корупціонерів з'являться не раніше, ніж через два-три роки, оскільки щонайменше півроку займе створення Антикорупційного суду. Ще до двох років в двох інстанціях розглядатимуться самі справи, які тільки туди потраплять.