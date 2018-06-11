 Активісти: У законі про Антикорупційний суд є норма, яка не обговорювалась в Раді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

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Новини

Активісти: У законі про Антикорупційний суд є норма, яка не обговорювалась в Раді

Текст закону про Антикорупційний суд містить норму, за якою уже відкриті справи щодо посадовців в апеляційній інстанції розглядатимуться в обхід Антикорупційного суду, повідомив Центр протидії корупції.

В законі про Антикорупційний суд виявили норму, якої не було до голосування

В законі про Антикорупційний суд виявили норму, якої не було до голосування

Закон про Вищий антикорупційний суд містить норму, яка дозволяє розглядати апеляції по уже відкритих справ в судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді. Цю норму в тексті закону, оприлюдненому у середу, 13 червня, виявив Центр протидії корупції (ЦПК).

Антикорупціонери повідомляють, що ця правка не була зачитана у сесійній залі перед ухваленням закону, яке відбулось 7 червня, та не обговорювалася у профільному комітеті. За їхніми даними, вона з'явилася у тексті правок до закону, розданому в комітеті за годину до голосування, однак її не було у запропонованій комітетом редакції порівняльної таблиці до другого читання, опублікованій на сайті Верховної Ради. 

Ця норма означає, що апеляції по справах НАБУ, розгляд яких уже почався в загальних судах першої інстанції, розглядатимуться в обхід Антикорупційного суду. У ЦПК повідомляють, що ця норма також суперечить попереднім домовленостям з міжнародними партнерами України, оскільки апеляційний розгляд справ, які зараз знаходяться на розгляді в загальних судах, мала б відбутися в апеляційній палаті Антикорупційного суду.

DW.COM

Після двох років дискусій Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд. Він став результатом компромісу з міжнародними партнерами України. Попереду ще один закон і тривалий відбір суддів. (07.06.2018)

"Ця норма - це амністія для всіх топ-корупціонерів, чиї справи уже в судах. Це зміна попередніх домовленостей і тексту самого законопроекту прямо перед голосуванням, - заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін. За його словами, справи Мартиненка, Насірова та інших посадовців так і залишаться в звичайних судах.

У ЦПК також повідомили, що найближчі вироки щодо топ-корупціонерів з'являться не раніше, ніж через два-три роки, оскільки щонайменше півроку займе створення Антикорупційного суду. Ще до двох років в двох інстанціях розглядатимуться самі справи, які тільки туди потраплять.

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