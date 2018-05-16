Активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (відео)

Резиденція "Межигір'я" та інші активи Віктора Януковича досі є предметом судових суперечок між компаніями екс-президента та державою. У кого нині більші шанси на успіх?
Багатомільйонні активи, пов’язані з Януковичем та його оточенням, фігурують у різних кримінальних провадженнях. Хто нині управляє цими статками? І чому громадські активісти б'ють на сполох? Хто реальний власник Межигір'я? Чи має Сім'я Януковича шанси повернути собі накопичені статки? Розповідаємо про активи Януковича та їхній нинішній стан.
Центр протидії корупції каже: в Україні нема жодного вироку суду стосовно високопосадовців часів Януковича, стосовно близьких соратників Януковича, який би визнав їх винними в корупції, в організованій злочинності. Це не лише сам екс-президент, але і його син Олександр Янукович, і наближений до них екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко.
Навіть після втечі з України Віктор Янукович не втрачає нагоди вибити гроші з українців. Йдеться про оплату лондонських адвокатів. Український уряд уникає запитань про виплати екс-президенту і його родині. (03.04.2018)
Генпрокурор України Юрій Луценко вважає, що правомірно конфіскував 1,5 мільярда доларів "сім'ї Януковича" й готовий відстоювати "засекречену спецконфіскацію". Але експерти називають його аргументи непереконливими. (18.01.2018)