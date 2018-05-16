 Активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.05.2018
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Політика й суспільство

Активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (відео)

Резиденція "Межигір'я" та інші активи Віктора Януковича досі є предметом судових суперечок між компаніями екс-президента та державою. У кого нині більші шанси на успіх?

Bildergalerie Codex von Mezhyhiria Exibiton in National Art Museum Ukraine (Alexander Sawitski)

Багатомільйонні активи, пов’язані з Януковичем та його оточенням, фігурують у різних кримінальних провадженнях. Хто нині управляє цими статками? І чому громадські активісти б'ють на сполох? Хто реальний власник Межигір'я? Чи має Сім'я Януковича шанси повернути собі накопичені статки? Розповідаємо про активи Януковича та їхній нинішній стан.

Центр протидії корупції каже: в Україні нема жодного вироку суду стосовно високопосадовців часів Януковича, стосовно близьких соратників Януковича, який би визнав їх винними в корупції, в організованій злочинності. Це не лише сам екс-президент, але і його син Олександр Янукович, і наближений до них екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

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1500 фунтів за годину: Янукович змусив українців платити за лондонських адвокатів

Навіть після втечі з України Віктор Янукович не втрачає нагоди вибити гроші з українців. Йдеться про оплату лондонських адвокатів. Український уряд уникає запитань про виплати екс-президенту і його родині. (03.04.2018)  

Конфіскація "грошей Януковича": запитання без відповідей

Генпрокурор України Юрій Луценко вважає, що правомірно конфіскував 1,5 мільярда доларів "сім'ї Януковича" й готовий відстоювати "засекречену спецконфіскацію". Але експерти називають його аргументи непереконливими. (18.01.2018)  

Операція "Газометр": австрійська нерухомість Клюєвих із кінцями у "Межигір'ї"

Зняття санкцій ЄС з Сергія Клюєва - радше символічна поразка Києва. Адже санкції не заважали братам розпродавати активи після втечі. Такі як елітна нерухомість у Відні, стежка від якої веде аж до "Межигір'я". (07.03.2018)  

Аудіо й відео до теми

Два роки після втечі Януковича: кому належить "Межигір'я" - DW Новини (19.02.2016)  

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