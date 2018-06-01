Аеропорт Гамбурга припинив роботу через знеструмлення

Аеропорт міста Гамбург припинив роботу через коротке замикання, що призвело до знеструмлення систем електроживлення. Аварія сталася в неділю, 3 червня, близько десятої години ранку. Техперсонал так і не зумів усунути її наслідки впродовж кількох годин.

З міркувань безпеки адміністрація аеропорту вирішила скасувати до кінця дня всі рейси. Відповідне повідомлення поширене в мікроблозі летовища в соцмережі Twitter. Через знеструмлення цю інформацію не могли оголосили гучномовцем, що викликало невдоволення багатьох пасажирів.

За даними речниці аеропорту, скасування рейсів зачепило не менше 30 тисяч пасажирів, передає інформагенції AFP. Загалом скасованими виявилися понад 160 вильотів та більше 170 посадок, повідомили в адміністрації аеропорту.

Поліція перекрила проходи до зони вильоту. Авіапасажирам, які мають квитки на неділю, рекомендують залишатися вдома.

Аеропорт Гамбурга - п'ятий за величиною в Німеччині. 2017 року пасажиропотік через нього перевищив 17 мільйонів пасажирів. По неділях в аеропорту здійснюються в середньому 200 вильотів і посадок, нагадує агенція новин dpa.