Адвокат Трампа закликав призупинити розслідування щодо втручання росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018

Особистий адвокат президент Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у суботу, 17 березня, закликав міністерство юстиції США призупинити розслідування спеціальним прокурором щодо втручання росіян до виборів у США, зокрема щодо кампанії правого популізму в 2016 році. Юрист Джон Дауд назвав цю справу "сфабрикованою" за допомогою "нечистих" доказів, інформує агенція новин dpa.
Він також висловив сподівання, що звільнення екс-заступника директора ФБР Ендрю Маккейба допоможе припинити це розслідування. Останнього вважають потенційним ключовим свідком у цій справі. Критики наголошують, що ці кроки можуть бути "небезпечним" планом задля дискредитації Федерального бюро розслідувань та спецпрокурора Робера Мюллера аж до його звільнення. Дауд також заявив, що у начебто фабрикуванні справи винен екс-директор ФБР Джеймс Комі. Трамп своєю чергою у Twitter назвав розслідування Мюллера "полюванням на відьом".
За даними джерел АР, Маккейб передав команді Мюллера доповіді щодо свого спілкування з президентом, де серед іншого йдеться про діалоги Трампа та Комі. Вірогідно, додає інформагентство, вони можуть вказувати на несправедливе ставлення Білого дому до службовця, а також містити деталі взаємодії Трампа та ФБР, цікаві розслідуванню Мюллера.
Протистояння ФБР і Трампа
Звільнення Маккейба напередодні за півтори доби до офіційного виходу на пенсію було мотивоване рекомендацією дисциплінарних слуб ФБР. Маккейб втратив посаду перед публікацією інспекційного звіту, що, як очікується, містить дані про те, що він начебто допускав витоки інформації пресі та не був налаштований на співпрацю з наглядовим відомством під час розслідування справи з електронним листуванням Гілларі Клінтон.
Трамп неодноразово заявляв про корупцію та обман на вищих щаблях в ФБР. Він також закидав Маккейбові та Комі захист Клінтон від кримінального переслідування. Маккейб у заяві 17 березня назвав своє звільнення "частиною війни адміністрації з ФБР та розслідуванням спецпрокурора", цитує AFP. Білий дім регулярно критично відгукується про "російську справу", Мюллер же останнім часом дедалі більше фокусується на оточенні президента, нещодавно він офіційно зажадав від бізнесу Трампа низку документів.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Публікація вкраденої переписки
Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Компромат на Трампа?
Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Компромат на Трампа? Подробиці
Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Екс-радник Трампа - на російських гонорарах?
Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?
Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Зять Трампа теж замішаний?
Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Трамп викрив таємну інформацію?
Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Кремель заперечує все
Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Сам президент теж під слідством?
Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.
Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова