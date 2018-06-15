Адвокат Трампа вимагає розслідувати саме розслідування спецпрокурора Мюллера

Розслідування щодо ймовірних зв'язків передвиборчого штабу Дональда Трампа із Кремлем має саме стати предметом розслідування. Про це заявив адвокат Трампа, колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані у ефірі телеканалу CNN в неділю, 17 червня. "Я вважаю, що розслідування (спецпрокурора Роберта Мюллера - Ред.) саме має стати предметом розслідування - не через самого Мюллера, а через це нині уже майже незаконне і дуже неетичне розслідування російського сліду", - заявив Джуліані. При цьому він зазначив, що пропоноване ним розслідування має проводити міністерство юстиції, а сам Мюллер та його команда не повинні ставати його предметом.

Тим часом сам Трамп вкотре назвав розслідування Мюллера "полюванням на відьом". "Не було ніякої змови з росіянами, тож тепер вони шукають перешкоджання (правосуддю - Ред.) у відсутності змови з росіянами. Гучна змова з росіянами була фальшивкою", - написав Трамп у Twitter, поскаржившись при цьому на "подвійні стандарти" через відсутність розслідування щодо Гіларрі Клінтон.

У травні команда спецпрокурора Мюллера надіслала Трампу список запитань у розслідуванні щодо можливої змови передвиборчого штабу Трампа з росіянами. При цьому слідчі пояснили адвокатам, що хоча Трамп особисто ні в чому не підозрюється, його дії все одно можуть бути перешкоджанням правосуддю.