Адвокат Сенцова: Він зневірився і йтиме до кінця

Оголошене 14 травня безстрокове голодування Олегом Сенцовим стало вимушеним кроком, переконує адвокат українського режисера Дмитро Дінзе. "Сенцов зневірився чого-небудь очікувати від української чи російської сторін. Він категорично для себе вирішив, що йтиме до кінця - фатального або виконання його вимог", - повідомив Дінзе під час прес-конференції у Києві, у понеділок, 21 травня. За словами адвоката, Сенцов оголосив єдину вимогу: звільнення 64 українських політв'язнів, утримуваних у Росії.

За регламентом колонії, де зараз перебуває Сенцов, його ізолювали в окремій камері. Адвокат також повідомив, що його підзахисний півтора місяці готувався до оголошення голодування: відмовився від продуктових передач, припинив купувати продукти у магазині колонії та повністю перейшов на тюремне харчування, яке поступово знижував до 14 травня.

Жодних компромісів

"Я знаю Олега вже чотири роки, він досить категорична людина. Усі мої пропозиції піти юридичним шляхом - звернутися до Верховного суду РФ, до інших відомств - Сенцов відкинув", - зазначив Дінзе. "У російське правосуддя я не вірю, тим більше, у його гуманність. За жодних обставин ніяких компромісів чи перемовин", - передав слова Сенцова його захисник.

Дмитро Дінзе під час прес-конференції в Києві

За словами адвоката, адміністрація колонії повідомила Сенцову, що у разі погіршення його стану до критичного, він отримуватиме додатково глюкозу чи фізрозчин. "Коли я його бачив востаннє, він вже значно схуд", - додав Дінзе.

Родичі не очікували такого кроку

Сестра Сенцова Наталя Каплан заявила, що оголошення голодування українським кінорежисером для неї стало несподіванкою. "Це останній жест зневіри. Він перестав вірити у своє звільнення, але цим голодуванням він намагається наблизити звільнення інших політичних в'язнів Кремля", - заявила Каплан. За її словами, Сенцов невипадково обрав дату початку голодування, адже, на його думку, перед початком проведення Чемпіонату світу з футболу у Росії це має привернути більшу світову увагу до українських бранців в РФ.

Мати Олега Сенцова, яка зараз продовжує мешкати у Криму та опікуватися двома дітьми ув'язненого, перебуває у важкому моральному стані через новини про оголошене голодування. Людмила Сенцова востаннє бачила сина три роки тому під час суду у Ростові-на-Дону. "Страшно, що можу його більше не побачити взагалі", - прокоментувала ситуацію жінка.

МЗС: пріоритет - звільнення політв'язнів

Речниця українського МЗС Мар'яна Беца під час прес-конференції запевнила, що відомство одразу відреагувало на заяву Олега Сенцова. "Ми направили ноту з вимогою зустрічі з Олегом та ноту до МЗС Росії. Проте за чотири роки ми жодного разу такий дозвіл не отримали, адже російська влада не визнає його громадянином України", - повідомила Беца. Проте представниця відомства наголосила, що пріоритетом для них наразі залишається звільнення усіх політичних в'язнів з Росії, зокрема і Олега Сенцова.

"Олег Сенцов, на нашу думку, є символом усіх політичних бранців Кремля. Тому питання його звільнення ми щоразу піднімаємо на усіх міжнародних майданчиках", - наголосила речниця МЗС України. За її словами, в МЗС покладають великі надії на звільнення Сенцова саме через посилення міжнародного тиску на Росію. "Ключ від звільнення усіх політв'язнів насправді в Кремлі", - підсумувала свій виступ Мар'яна Беца.

Нагадаємо, що кримчанина Олега Сенцова співробітники ФСБ заарештували у травні 2014 року в Сімферополі. Слідство звинуватило Сенцова у створенні в Криму осередку забороненого в Росії "Правого сектору" та плануванні терактів. У 2015 році Сенцов був засуджений військовим судом в Ростові-на-Дону до 20 років в колонії суворого режиму за звинуваченням у начебто створенні на території Криму терористичної організації. Зараз Сенцов перебуває у колонії суворого режиму "Білий ведмідь" північніше Північного полярного кола.