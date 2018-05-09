 Адвокату Трампа закидають отримання грошей від російського мільярдера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

Адвокату Трампа закидають отримання грошей від російського мільярдера

Адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена звинувачують в отриманні півмільйона доларів від компанії, яка належить російському олігарху Віктору Вексельбергу.

Майкла Коена підозрюють в отриманні грошей від російського олігарха

Майкла Коена підозрюють в отриманні грошей від російського олігарха

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен міг отримувати гроші від російського мільярдера Віктора Вексельберга. У вівторок, 8 травня, адвокат порнозірки Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффорд) Майкл Авенатті заявив у Twitter, що має інформацію про те, що Коен отримав 500 тисяч доларів від компанії, що пов’язана з російським мільярдером. 

За його словами, ці гроші були отримані протягом декількох місяців після того, як він заплатив порнозірці за мовчання про зв’язок з Трампом.

У документах, які Авенатті передав інформаційному агентству Associated Press, йдеться, що російський мільярдер Віктор Вексельберг та його двоюрідний брат з січня по серпень 2017 року перерахували на рахунок компанії Коена Essential Consultants вісім платежів на загальну суму близько 500 тисяч доларів. Призначення платежу не зазначається.

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Також Авенатті заявив, що сотні тисяч доларів надійшли на рахунок Коена від фармацевтичного гіганта Novartis, компаній AT&T та Korea Aerospace. Майкл Коен не прокоментував ці звинувачення, повідомляє агенція AP. Зараз щодо нього триває розслідування через підозри в банківському шахрайстві та фінансових порушеннях. 

Тим часом слідчі спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне втручання Росії у вибори президента США, допитали Віктора Вексельберга. Їх, зокрема, цікавили й платежі, про які заявив Авенатті, повідомляє телеканал CNN.

Крім того, Вексельберга запитали про пожертвування, яке глава пов'язаної з ним компанії Columbus Nova Ендрю Інтратер направив в інавгураційний фонд Трампа.
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