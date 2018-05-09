Адвокату Трампа закидають отримання грошей від російського мільярдера

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен міг отримувати гроші від російського мільярдера Віктора Вексельберга. У вівторок, 8 травня, адвокат порнозірки Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффорд) Майкл Авенатті заявив у Twitter, що має інформацію про те, що Коен отримав 500 тисяч доларів від компанії, що пов’язана з російським мільярдером.

За його словами, ці гроші були отримані протягом декількох місяців після того, як він заплатив порнозірці за мовчання про зв’язок з Трампом.

У документах, які Авенатті передав інформаційному агентству Associated Press, йдеться, що російський мільярдер Віктор Вексельберг та його двоюрідний брат з січня по серпень 2017 року перерахували на рахунок компанії Коена Essential Consultants вісім платежів на загальну суму близько 500 тисяч доларів. Призначення платежу не зазначається.

Також Авенатті заявив, що сотні тисяч доларів надійшли на рахунок Коена від фармацевтичного гіганта Novartis, компаній AT&T та Korea Aerospace. Майкл Коен не прокоментував ці звинувачення, повідомляє агенція AP. Зараз щодо нього триває розслідування через підозри в банківському шахрайстві та фінансових порушеннях.

Тим часом слідчі спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне втручання Росії у вибори президента США, допитали Віктора Вексельберга. Їх, зокрема, цікавили й платежі, про які заявив Авенатті, повідомляє телеканал CNN.

Крім того, Вексельберга запитали про пожертвування, яке глава пов'язаної з ним компанії Columbus Nova Ендрю Інтратер направив в інавгураційний фонд Трампа.