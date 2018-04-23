Адвокатська палата Москви позбавила Марка Фейгіна статусу адвоката

Рада Адвокатської палати Москви позбавила Марка Фейгіна статусу адвоката за неетичну поведінку. Про це сам адвокат повідомив на своїх сторінках в соцмережах ввечері у вівторок, 24 квітня. "Щойно адвокатська палата міста Москви позбавила мене статусу адвоката! Адвокатура в Росії, що так довго трималася, нарешті померла", - написав він на своїй сторінці в Facebook. У Twitter Фейгін пояснив, що адвокатського статусу його позбавили за три твіти, опублікованих 19 липня 2017 року. Ці твіти стосувалися відеоблогера Анатолія Шарія. Фейгін також дав зрозуміти, що вважає позбавлення його адвокатського статусу політично мотивованим.

Як заявив "Інтерфаксу" віце-президент Адвокатської палати Вадим Клювгант, поведінка його колеги "означає явне, відверте протиставлення себе фундаментальним цінностям професії". За словами Клювганта, професія адвоката не сумісна з проявами агресії, неповаги, образами і вживанням ненормативної лексики. У публічних висловлюваннях Фейгіна "всього цього було через край", додав він.

Фейгін проти Шарія

Рішення про позбавлення Фейгіна адвокатського статусу ухвалили після скарги адвокатки Сталіни Гурвич. Ще в січні кваліфікаційна колегія Адвокатської палати Москви визнала його поведінку неетичною. Як пояснювала тоді Гурвич агентству РАПСІ, адвокат використовує в соцмережах нецензурну лексику щодо своїх колег і їхніх клієнтів. "Дисциплінарку щодо Фейгіна порушено за моєю скаргою за образу мене і мого довірителя Анатолія Шарія", - зазначала Гурвич.

У жовтні минулого року суд у Москві задовольнив позов про захист честі і гідності, поданий до Фейгіна Анатолієм Шаріем. Приводом для розгляду став виступ адвоката в ефірі радіостанції "Ехо Москви", де він заявив, що Шарій проходить у справі про педофілію. Суд зобов'язав адвоката спростувати поширену ним недостовірну інформацію.

Марк Фейгін був відомий як один з адвокатів у справі групи Pussy Riot. Серед його підзахисних були також російський опозиціонер Леонід Развозжаєв, засуджений за організацію масових заворушень на Болотній площі в Москві 6 травня 2012 року, і українська льотчиця Надія Савченко. Він також представляє в суді інтереси українського журналіста Романа Сущенка, якого звинувачують в шпигунстві.