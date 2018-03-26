 Адвокати оскаржили арешт Савченко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018
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Новини

Адвокати оскаржили арешт Савченко

Захист народної депутатки України Надії Савченко подав апеляцію на її арешт. Адвокати вважають справу проти неї політично мотивованою.

Надія Савченко під час засідання у Шевченківському райсуді

Надія Савченко під час засідання у Шевченківському райсуді

Адвокати позафракційної народної депутатки України Надії Савченко у понеділок, 26 березня, повідомили, що оскаржили її арешт. "Під номером 1627/7 від сьогоднішнього числа зареєстровано мою апеляційну скаргу. Через два-три дні буде призначено дату розгляду", - розповів адвокат Віктор Чевгуз, цитує агенція "Українські новини".

Він зазначив, що захист розглядає справу проти Савченко як політично мотивовану, підозри проти неї як необґрунтовані, а ризиків перешкоджанню слідству з боку їхньої підзахисної немає. Також він вважає, що при дослідженні доказів були допущені порушення, оскільки, зокрема в рішенні, суддя послався на свідчення людей, які не були допитані в суді, і це не може розглядатися як доказ.

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Захист Савченко просить Апеляційний суд скасувати рішення Шевченківського райсуду Києва. "Ми просимо, щоб Надії Савченко змінили запобіжний захід на будь-який, не пов'язаний із триманням під вартою. Підозра незаконна, й суд має з цим погодитися", - наголосив Чевгуз, якого цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Адвокат також зазначив, що Савченко голодує, але вживає воду. При цьому вона почувається нормально й на здоров'я не скаржиться. Крім того, депутатці надали дозвіл на побачення з матір'ю, додав Чевгуз.

Нагадаємо, 23 березня Шевченківський районний суд Києва вирішив взяти під варту на 59 днів Надію Савченко без можливості внесення застави. 22 березня Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт народної депутатки. Її звинувачують у діях з метою повалення конституційного ладу, зокрема у підготовці терактів в парламенті.
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Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство має докази підготовки народною депутаткою Надією Савченко теракту у Верховній Раді. Атака начебто планувалася з мінометами, гранатами і автоматами.

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