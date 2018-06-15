 Авіаудар на сході Сирії: загинуло 38 проурядових бійців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2018

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Новини

Авіаудар на сході Сирії: загинуло 38 проурядових бійців

Через авіаудар на сході Сирії загинули військові проурядових сил президента країни Башара Асада. Коаліція під проводом США заперечує причетність до атаки.

Сирійські військові на околицях Абу-Камаля

Сирійські військові на околицях Абу-Камаля

Внаслідок авіаудару в Сирії в ніч на понеділок, 18 червня, загинули щонайменше 38 іноземних бійців, що воювали на боці сирійського режиму, передає базований в Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Удару було завдано біля селища Аль-Харі та міста Абу-Кемаль на кордоні з Іраком.

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За інформацією сирійських активістів, повітряний удар в провінції Ідліб здійснили російські військові. (08.06.2018)

Для здійснення авіаударів по позиціях "Ісламської держави" в Сирії Багдад завжди отримував згоду Дамаска та коаліції під проводом США. (07.06.2018)

Спостерігачі повідомили, що цей авіаудар по проурядових силах був одним із найсильніших. Поки, однак, їм невідомо, хто його завдав. Сирійські державні ЗМІ звинуватили в атаці коаліцію під проводом США. Але в Пентагоні заперечили це. "Жоден член коаліції під проводом США не здійснював ударів поблизу Абу-Кемаля", - повідомив речник командування збройних сил США, передає агенція Reuters.

Сирійський конфлікт розпочався весною 2011 року з мирних протестів проти режиму президента країни Башара Асада, які потім перетворилися на повномасштабну громадянську війну з участю іноземних держав та терористичних груп. Відтоді понад 350 тисяч людей було вбито, а мільйони сирійських громадян стали біженцями.

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